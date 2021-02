Două puncte şi zero goluri pentru echipele de pe podium

CFR Cluj n-a reuşit să profite de pasul greşit făcut de FCSB şi să revină pe primul loc în Liga 1 la fotbal. Echipa din Cluj a terminat încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Voluntari.

Ceferiştii acuză însă vehement arbitrajul fiind de părere că mingea trimisă cu capul de Vinicius, în minutul 70, a fost respinsă de portarul Rîmniceanu după ce a depăşit linii porţii. Dar arbitrul a fost de altă părere astfel că tabela de marcaj a rămas nemişcată. Reluările de la TV au fost neclare şi au adus nicio clarificare. Dar dacă am fi avut VAR-ul ar fi fost altceva…

FCSB a pierdut, deloc surprinzător, meciul cu modesta echipă din Sibiu. Am spus “deloc surprinzător” pentru că echipa a jucat modest în ultimele trei etape şi pentru că, după cum se aude prin târg, Gigi s-a băgat vârtos în alcătuirea echipei. În plus a dictat şi shimbările făcute la pauză. Aşa se face că FCSB a jucat la Sibiu fără niciun vârf de atac iar ocaziile au fost rare. Nici Universitatea nu a realizat mare lucru în această etapă şi s-a întors cu un singur un punct de la Clinceni.

Per total echipele de pe podium au cucerit doar 2 puncte şi au reuşit marea “performanţă” de a nu marcat nici măcar un singur gol !?

În rest ar mai fi de notat noua înfrângere suferită de Viitorul, echipa lui Gică Hagi fiind mai aproape de playout decât de playoff. Să mai spunem că Poli Iaşi a mai făcut un pas mare spre “B” şi că FC Botoşani a urcat pe 4, cu un punct peste Sepsi.

Rezultatele şi marcatorii etapei a 23-a:

• FC Argeş Piteşti – FC Viitorul 1-0

A marcat: Grigore Turda (71)

• Chindia Târgovişte – UTA Arad 1-1

Au marcat: 1-0 Daniel Popa (31/ Erico da Silva (90+2)

• Dinamo Bucureşti – Sepsi Sf.Gheorghe 0-0

• Politehnica Iaşi – Astra Giurgiu 2-3

Au marcat: 1-0 De Iriondo (2), Calcan (50)/ Montini (31), Čanađija (36), 1-3 Wüthrich (42)

• Academica Clinceni – Universitatea Craiova 0-0

• Hermannstadt – FCSB 1-0

A marcat: Romário Pires (13 penalty)

• FC Botoşani – Gaz Metan 2-1

Au marcat: Keyta (50 penalty), Al-Mawas (69)/Yuri Matias (68)

• CFR Cluj – FC Voluntari 0-0

CLASAMENT

1.FCSB 23 15 3 5 48-21 48

2.CFR Cluj 23 14 6 3 30-12 48

3.Univ. Craiova 23 12 8 3 27-13 44

4.FC Botoşani 23 10 6 7 35-29 36

5.Sepsi OSK 22 8 11 3 36-23 35

6.Ac. Clinceni 23 8 10 5 22-20 34

7/UTA Arad 23 7 8 8 22-31 29

8.Chindia 23 7 8 8 20-21 29

9.Gaz Metan 23 8 4 11 29-34 28

10.Dinamo 23 7 5 11 23-26 26

11.FC Argeş 22 6 8 8 22-27 26

12.Viitorul 23 5 10 8 29-31 25

13.Astra Giurgiu 23 6 7 10 31-36 25

14.Hermannstadt 23 4 10 9 22-32 22

15.FC Voluntari 23 5 6 12 26-36 21

16.Poli Iaşi 23 4 4 15 23-53 16

Etapa viitoare (19-22 februarie): Voluntari – Argeş, Craiova – Hermannstadt, Sepsi – Clinceni, Astra – Dinamo, Gaz Metan – CFR Cluj, FCSB – Chindia, UTA – Botoşani, Viitorul – Iaşi.