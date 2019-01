Două partide noi, PLUS şi Pro România

După fiecare săptămână rămâne ceva nerezolvat aşa că aproape fiecare săptămână se anunţă ca una de foc. Dacă toate evenimentele ar fi comprimate într-o sinteză a ultimilor doi-trei ani nu ar rămâne mare lucru de pus în lada istoriei. Politicienii s-au ocupat de nimicuri. Sau s-au văzut obligaţi să se ocupe de nimicuri. Şi nu doar politicienii. La fel a făcut mass media, urmând direcţia imprimată de politică, aşa au făcut şefii din justiţie, şi în general toţi cei care apar în public, de la preşedintele ţării până la ultimul consilier local.

Istoria recentă, actualitaea, privită din acest punct de vedere, apariţia unui partid politic trebuie inclus în rândul unor evenimente care merită puţin mai multă atenţie.

Mai ales că este demult pregătit şi anunţat, patidul lui Dacian Cioloş şi-a făcut, în sfârşit apariţia. La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc congresul şi, aşa cum era de aştepat, Dacian Cioloş a fost ales preşedinte cu un procent care frizează unanimitatea, 99,17%.

Acest lucru arată că înainte de toate este un proiect personal. Aşa cum au fost majoriatea formaţiunilor nou înfiinţate. Îşi poate imagina cineva că Victor Ponta ar putea pierde preşedinţia Pro România?

Mă opresc la aceste două ultime partide pentru că liderii lor au ceva în comun: amândoi pun în centru România. „Proiectul meu este România”, zice Dacian Cioloş. Numele în sine al partidului Pro România spune totul despre programul lui general.

S-ar putea trage de aici concluzia că politicienii mai noi, deşi cu vechime în viaţa publică, se întorc spre ţară, spre problemele României. Fiecare vede problemele României în felul lui, expunându-le mai mult sau mai puţin concret. Soluţiile propuse nu sunt la fel de concrete. Sunt mai mult declaraţii politice decât teze, teorii închegate într-un program.

Dat fiind faptul că majoritatea populaţiei se declară nemulţumită de clasa politică în general, de actuale partide politice, în mod normal apariţia unor partide atât de generoase, atât de dispuse să pună în centul atenţiei ţara ar trebui să fie asaltate de lume.

S-a dus vremea când în urma unei emisiuni la televizor Dan Diaconescu câştiga cu partidul său peste 16%. Atât PLUS cât şi Pro România trebuie să muncească pe brânci pentru a trece de pragul electoral la următoarele alegeri care se întâmplă să fie pentru Parlamentul European.

Cele două partide mai au ceva în comun: amândouă se raportează la câte un partid mare, fiecare în felul său. Victor Ponta urcat într-o fregată mai mică, mai nervoasă şi mai rapidă atacă „Titanicul” PSD ce pare să se şubrezească sub conducerea lui Liviu Dragnea.

Dacian Cioloş a refuzat în mod sistematic să se înscrie în PNL, ceea ce denotă că nu avea şi nu are încredere în acest partid. Nu îl atacă în mod direct, dar îl sapă la temelie. În realitate alegătorii USR, aşa cum vor fi cei ai PLUS sunt luaţi din bazinul electoral al PNL, al fostului PDL topit în PNL.

O formaţiune nou înfiinţată are şanse de afirmare dacă imediat după lansare acţionează în forţă, dacă nu se lasă pe tânjeală. Alegerile bat la uşă. Dacian Cioloş este pus să aleagă rapid între o alianţă electorală cu USR sau a merge singur în alegeri sub sigla PLUS.

Dacă se face o alianţă USR-PLUS, partidul care are de pierdut este PNL. Mai departe, dacă cele două partide obţin un scor bun logica politică le dictează să aibă un candidat prezidenţial comun. Deci are de pierdut şi Klaus Iohannis. Prin urmare este în interesul preşedintelui să împiedice formarea unei alianţe USR-PLUS. În acest sens această săptămână este una de foc nu doar pentru PSD şi Guvern, ci şi pentru PNL şi Klaus Iohannis.