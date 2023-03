Două membre ale Asociaţiei Refugiaţilor, în audienţă la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Luni, 27 martie 2023, Asociaţia românilor refugiaţi şi expulzaţi în 1940 filiala Carei a fost citată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ca urmare a sesizării depuse privind modul de aplicare a Legii 154/2021.

Au fost prezente la sediul CNCD din Bucureşti Daniela Ciută, preşedinte al Asociaţiei românilor expulzaţi şi refugiaţi în 1940, filiala Carei, alături de dr. Viorica Sava, vicepreşedinte al asociaţiei judeţene. Celor două reprezentante sătmărene le-au fost alături români implicaţi în procesul de restabilire a egalităţii în drepturi cu minoritarii din România.

Delegaţia a fost primită chiar de Csaba Asztalos, preşedinte cu rang de secretar de stat. Dânsul are rădăcini chiar în judeţul Satu Mare, deci un bun cunoscător al realităţilor zonei mai ales că şi mama dumnealui este beneficiar de indemnizaţie după cum afirma chiar dânsul. După expunerea solicitărilor referitoare la constatarea discriminării, membrii delegaţiei au fost informaţi că o comisie formată din 11 persoane va analiza această cauză şi va remite un răspuns. Din comitetul director fac parte 9 persoane, toate cu grad de secretar de stat.

Urmaşii românilor nu au drepturi egale cu urmaşii minoritarilor

Iată ce ne-a transmis Daniela Ciută: “Problemele noastre, ale urmaşilor românilor persecutaţi etnic şi expulzaţi din casele lor în 1940, se reduc la faptul că urmaşii românilor nu au drepturi egale cu urmaşii minoritarilor deci suntem discriminaţi.

Legea 154/2021 nu îşi face efectul pentru urmaşii românilor persecutaţi etnic în 1940.

E ceva deosebit să cerem egalitate în drepturi şi eliminarea discriminării?

În susţinerea demersurilor noastre am depus la registratura CNCD documente oficiale, primite de la casele judeţene de pensii din ţară, care atestă că există persoane care încasează indemnizaţii potrivit legii 154/2021, deci legea îşi produce efectul doar pentru urmaşii minoritarilor. Literele c) şi g) din legea 154/2021 sunt mereu amânate la plata indemnizaţiilor pe un motiv penibil referitor la bugetul de stat. Se aşteaptă cumva ca să se reducă numărul persoanelor beneficiare de aceste indemnizaţii pe motive de vârstă înaintată?

La discuţiile purtate cu preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, am menţionat şi faptul că s-a emis în iulie 2022 Legea 210 care a intrat imediat în vigoare adică şi-a produs efectul de la 1 august 2022 şi prin care au intrat la plata indemnizaţiilor şi ultimi urmaşi ai minoritarilor prevăzuţi în legea 154/2021.

Urmaşii românilor persecutaţi etnic şi expulzaţi din casele lor în 1940 trebuie să bată drumurile către Capitală pentru a obţine… egalitate în drepturi cu minoritarii! Am semnalat aceste aspecte şi parlamentarilor din judeţ dar nu numai dar aceştia nu au avut în toţi aceşti ani de discriminare nicio iniţiativă legislativă care să corecteze punerea în aplicare a legii 154/2021. S-au limitat doar la simple interpelări adresate miniştrilor din Guvern.

Printr-o simplă rectificare bugetară ar ajunge la casele judeţene de pensii sumele necesare punerii în plată a indemnizaţiilor prevăzute prin legea 154/2021. Trebuie doar voinţă din partea parlamentarilor, o voinţă la fel de mare ca cea cu care vin să ne convingă să le dăm voturile.

Ne rezervăm dreptul de a protesta în continuare până la eliminarea discriminării românilor din România”.