Două ieşence vor merge în finala de la Eurovision România

Două ieşence, Dya şi prezentatoarea de emisiuni Mirela Vaida, sunt printre cei şase concurenţi care vor merge în Finala Naţională a Eurovision, în urma participării la prima Semifinală Naţională a Eurovision România.

Seria spectacolelor Selecţiei Naţionale a debutat duminică seara la Sala Polivalentă din Iaşi. La ediţia din acest an a primei semifinale a Eurovision România, care se desfăşoară sub sloganul „Împlineşte visul”, au participat 11 concurenţi, însă doar şase dintre aceştia merg mai departe.

Astfel, Juriul Naţional a votat piesele Destin, în interpretarea celor de la Trooper, muzică şi versuri Aurelian Dincă; piesa Skyscraper interpretată de Teodora Dinu, muzică şi versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brřgger Filtenborg; piesa Without You (Sin ti) interpretată de ieşeanca Dya şi Lucian Colareza, muzica: Sergi Gascon, versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo; piesa We are the ones, în interpretarea lui Claudiu Mirea, muzică: Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea, versuri: Claudiu Mirea, şi piesa Army of love interpretată de Bella Santiago, muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft.

În urma votului publicului, piesa Underground interpretată de prezentatoarea de emisiuni Mirela Vaida, care este născută în municipiul Paşcani, va merge mai departe în finala naţională.

Duminică seara, la semifinala de la Iaşi, pe scena amplasată în mijlocul Sălii Polivalente au urcat cei de la Trooper (Destin), Berniceya (The Call: Dinasty of love), Ommeih& Anakrisez (Rock this way), Teodora Dinu (Skyscraper), Dya şi Lucian Colareza (Without You/Sin ti), Nicola (Weight of the world), Steam (The way it goes), Vaida (Underground), Claudiu Mirea (We are the ones), The Four (Song of my heart), Bella Santiago (Army of love).

Gazdele semifinalei de duminică seara au fost artistul Aurelian Temişan şi prezentatoarea tv Ilinca Avram.

Juriul Naţional este format din Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Andy Platon şi Mugurel Vrabete.

Una dintre noutăţile ediţiei din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, Juriul Naţional va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una.

Urmează ca pe 10 februarie să fie organizată o altă Semifinală Naţională şi la Arad. Finala Naţională va avea loc pe 17 februarie, la Bucureşti. La finalul celor trei spectacole ale Selecţiei Naţionale 2019, se va afla cine va reprezenta România pe scena concursului Eurovision, care va avea loc anul acesta la Tel Aviv.