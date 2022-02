Două concursuri internaţionale de floretă la Satu Mare, sâmbătă şi duminică

Satu Mare găzduieşte la acest final de săptămână unul dintre cele mai puternice concursuri de scrimă din România. În perioada 12-13 februarie, oraşul de pe râul Someş va primi peste 100 de floretişti din 14 ţări, pentru o nouă etapă a Circuitului European pentru cadeţi.

Întrecerea va avea loc la Sala de Scrimă „Alexandru Csipler”, iar primele asalturi vor avea loc sâmbătă, de la ora 9.00, respectiv în sala de sport a Colegiului Naţional ,”Ioan Slavici”. Organizator principal al evenimentului este Primăria Municipiului Satu Mare împreună cu Federaţia Română de Scrimă, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare şi CS Satu Mare.

“Şcoala de scrimă din Satu Mare are o mare tradiţie, o şcoală care a dat sportului mondial mari campioni. Şi prin această competiţie susţinem scrima sătmăreană, punem astfel Satu Mare pe harta sportului Mondial. Scrima sătmăreană are o istorie glorioasă, un prezent de succes şi are şi viitor. Vă asigur că vom dezvolta acest sport, să aducă noi victorii şi recunoaştere pentru Satu Mare”, a declarat primarul Kereskényi Gábor

Ecaterina Stahl, una dintre cele mai mari floretiste din România

Începând din 2015, la iniţiativa organizatorilor, Cupa Satu Mare la feminin se numeşte şi Memorial „Ecaterina Stahl”. Cea mai bună floretistă sătmăreancă la Cupa Satu Mare de sâmbătă va primi trofeul “Ecaterina Stahl”.

Ecaterina Stahl a fost una dintre cele mai mari floretiste pe care le-a avut România până în prezent.

Campioană mondială în 1975, dublă vicecampioană mondială în 1965 şi 1970, dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 1968 şi 1972, de şase ori medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale în 1966, 1967, 1973, 1974, 1975 şi 1977, Ecaterina Stahl a reprezentat un model pentru mulţi scrimeri din Satu Mare.

Mai mult, Ecaterina Stahl a fost prezentă la cinci ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice, între 1964 şi 1980. S-a retras din activitatea competiţională în 1984 şi a devenit antrenoare la CS Satu Mare. A pregătit generaţii întregi de campioni, iar printre aceştia s-a numărat şi fiica ei, Cristina.

Aceasta, din urmă, a fost de două ori vicecampioană mondială cu echipa României, în 2004 şi 2005, şi de două ori medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, în 2002 şi 2003. La Europene, palmaresul Cristinei este următorul: medalie de aur în 2004, medalie de argint în 2006, medalii de bronz în 2001 şi 2005. Toate obţinute cu echipa României. Ecaterina Stahl a decedat pe 26 noiembrie 2009, la 63 de ani.