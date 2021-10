Dosar nepreluat de DAS pentru câteva minute de întârziere

Joi ne-a contactat în redacţie un om necăjit, Szekely Emeric din Botiz. Dânsul a dorit să depună la Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Satu Mare dosarul de ajutor de încălzire pentru fiica sa, persoană cu dizabilităţi, domiciliată în Satu Mare, dar a fost refuzat, pe motiv că a întârziat câteva minute.

“Am fost de mai multe ori pentru depunerea dosarului la DAS pentru fiica mea, Paul Valeria Juliana. De fiecare dată mi s-a mai spus să aduc un act. Acum am venit cu bicicleta din Botiz, dar am ajuns la ora 13,50. Doamnele de acolo nu au mai vrut să-mi preia dosarul pentru că au spus că lucrează până la ora 13,40. Fiica mea are un venit de 375 de lei pe lună, pensie de handicap. Eu am preluat creşterea nepotului, în plasament.

Suntem săraci, cum ne vom descurca? Ajutorul însemna totuşi un venit, cei de la DAS nu au milă!”, ne-a relatat Szekely Emeric.

De la DAS am fost informaţi că programul cu publicul s-a încheiat la ora 13,50 iar dosarul va putea fi preluat în noiembrie, pentru următoarele 4 luni de iarnă. Cererile s-au putut prelua în perioada 18 – 28 octombrie 2021.