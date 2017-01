Dorin Cocoş, audiat în „Gala Bute”

Afaceristul Dorin Cocoş, condamnat în dosarul Microsoft, a fost chemat ca martor miercuri în dosarul „Gala Bute”, declarând în faţa judecătorilor că i-a dat Anei Maria Topoliceanu 10.000 de euro pentru o excursie în Grecia.

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost adus miercuri din penitenciar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind chemat ca martor în dosarul „Gala Bute”.

„În perioada 2-5 septembrie 2011, am fost în Grecia, Halkidiki, la un resort numit Danai, împreună cu soţia mea Udrea, doctorul Brădişteanu şi partenera sa şi cu familia Roncea. Nu îmi amintesc dacă au fost şi Topoliceanu Ana Maria şi Breazu Tudor. Iniţial, domnul Roncea şi Simona Roncea s-au ocupat de organizarea excursiei, însă eu am fost cel care am dat, la rugămintea Elenei Udrea, suma de 10.000 euro lui Topoliceanu Ana Maria. Nu am primit nicio explicaţie de la Udrea cu privire la aceşti bani. Probabil Ana Maria Topoliceanu plătise excursia şi eu i-am restituit la câteva zile. Ana Maria Topoliceanu a mai mers în excursii cu mine şi Udrea şi de fiecare dată eu plăteam inclusiv pentru Topoliceanu. Dintre toate excursiile, Breazu Tudor ne-a însoţit o dată sau de două ori. Cei 10.000 euro i-am dat Anei Maria Topoliceanu la mine la birou, spunându-i că m-a rugat Udrea să îi dau, probabil pentru excursia din Grecia. Ana Maria nu mi-a prezentat niciun document din care să rezulte cheltuielile din Grecia. Am crezut că de organizare s-a ocupat familia Roncea. Nu am discutat cu ei despre costul excursiei. Nu m-am întrebat cine a achitat-o, ştiam că urma să o plătesc. Am crezut că a plătit familia Roncea şi am înţeles că ulterior trebuia să le dau banii. Când i-am dat Anei Maria Topoliceanu banii la mine în birou, nu am purtat nicio discuţie. A luat banii cum făcea de multe ori, respectiv când îi dădeam bani pentru diferite ocazii să îşi cumpere lucruri sau să îşi rezolve probleme. Nu reţin cum s-a ajuns ca Topoliceanu să vină la mine la birou. Este probabil să o fi sunat eu. Elena Udrea mi-a spus să îi dau 10.000 de euro lui Topoliceanu, fără a îmi da detalii cu privire la această sumă, spunând că banii sunt pentru excursia din Grecia. Ana Maria şi Udrea erau cele mai bune prietene. Până la divorţul meu de Udrea, această şi Ana Maria erau foarte bune prietene”, a declarat Dorin Cocoş în faţa judecătorilor.

Întrebat de către procuror pentru ce fel de servicii a fost dată suma de 10.000 de euro, Dorin Cocoş a mai spus că nu i s-a arătat nicio factură şi nu cunoaşte detaliat ce servicii au fost plătite cu cei 10.000 de euro, relatează Mediafax.

„Nu ştiu cât a costat fiecare zi de cazare, dar cu certitudine am achitat pentru mine şi Udrea şi nu am rămas dator cu nicio sumă la Topoliceanu. În acea vilă, am stat doar eu cu Udrea. Familia Roncea şi Brădişteanu au stat în apartamente situate în vecinătatea vilei. Topoliceanu şi Breazu probabil au stat într-un apartament în vecinătatea noastră”, a mai spus Dorin Cocoş.

La data de 21 aprilie 2015, Elena Udrea a fost trimisă în judecată, în dosarul „Gala Bute”, în care este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea evenimentului omonim de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi respectiv de luare de mită în legătură cu finanţarea de către acelaşi minister a mai multor contracte.

Alături de Udrea, au fost trimişi în judecată fostul ministru Ion Ariton, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Botoroag.