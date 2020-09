Dorel Coica îi cheamă pe sătmăreni la vot

Candidatul PSD la Primăria Municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a susţinut vineri la prânz o conferinţă de presă, prilej cu care a dorit să le transmită sătmărenilor să iasă duminică la vot.

Totodată, fostul primar al Sătmarului a ţinut să mulţumească formaţiunii politice care i-a făcut invitaţia de a candida la funcţia de primar cu susţinerea sa.

La final de campanie, Dorel Coica a mai vrut să lămurească unele aspecte care i-au displăcut, atacând o parte din contracandidaţii săi. Dar a spus ca o concluzie că a fost o campanie cu lucruri bune, cu glume şi se consideră relaxat la finalul ei:

“Am avut ocazia acum prin serialele prezentate să le arăt oamenilor ce am reuşit să fac pe vremea în care am fost primar. Recunosc şi sunt lipsit de modestie când afirm că alături de domnul primar Iuliu Ilyes, care a fost un primar bun ce a lăsat ceva în urmă, şi Coica a fost un primar bun care i-a lăsat lui Kereskenyi moşternire, inclusiv materială, pentru că ştiţi foarte bine că am lăsat în conturile primăriei aproape 27 de milioane de lei. Din punctul meu de vedere candidez pentru că îmi place continuitatea, sunt ca structură medic militar, nu îmi place să las lucrurile pe jumătate rezolvate. Am fost nemulţumit în campanie discutând cu oamenii de faptul că s-au plâns că în Cartierele Carpaţi I, II şi Micro 17 nu s-au continuat lucrările, nu s-au pus la punct acele cartiere, ceea ce mi se pare un lucru urât, în condiţiile în care proiecte şi bani erau pentru asta. O să le fac eu dacă ajung din nou primar”, a declarat Dorel Coica.

Totodată, candidatul la Primăria Satu Mare a mai dorit să informeze că îşi doreşte ca primar la un nou mandat să amenajeze pe fosta groapă de gunoi de pe strada Botizului cel mai mare parc din nord-vestul României, unul ce să se compare cu Herestrăul, dar fără luciul de apă din Capitală, cu orăşel de joacă precum cel din Grădina Zoologică din Târgu Mureş şi jucării de mari dimensiuni ca la Râşnov, poate chiar cu un teren de golf ca la Sibiu.