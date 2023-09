DONARE DE SÂNGE: Sătmărenii sar în ajutorul Centrului de Transfuzie Sanguină

Sâmbătă, 16 septembrie 2023 a fost zi cu program normal la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare. Cu alte cuvinte centrul a fost deschis donatorilor exact ca şi în orice altă zi lucrătoare a săptămânii, acest obicei fiind permanentizat de o bună bucată de vreme.

Astfel, în a treia zi de sâmbătă din lună, unitatea se află în slujba comunităţii primindu-i pe toţi cei care doresc să ajute prin donare de sânge între orele 8.00-11.00.

”În această sâmbătă, 18 persoane s-au dovedit eligibile pentru donare. Au venit mai multe persoane, însă în urma analizelor predonare, cele 18 persoane au fost apte să doneze. Le mulţumim tuturor că au răspuns apelului unităţii noastre ajutând astfel la salvarea mai multor vieţi”, precizează managerul unităţii dr. Doiniţa Crişan

Oamenii au răspuns apelului ce vizează stocul critic la grupa de sânge AB IV negativ şi nu numai. Printre cei prezenţi s-au numărat şi donatori fideli ai centrului, oameni care răspund de fiecare dată apelurilor pentru stocurile aflate la limită – O 1 pozitiv, A II – pozitiv, AB IV negativ şi pozitiv.

Pentru refacerea necesarului de sânge, săptămâna trecută a avut loc o campanie mobilă la Negreşti Oaş, în urma căreia 40 de persoane au donat sânge.

Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare aduce în atenţia locuitorilor judeţului nevoia de sânge pentru ajutorarea cazurilor grave internate în spitalele din judeţ, dar şi în marile centre medicale din ţără.

Condiţii pentru donare

Puteţi deveni donator de sâmge dacă îndepliniţi următoarele condiţii: vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 de ani, greutatea peste 50 kg, nu aţi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele 6 luni, nu aţi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării; nu sunteţi sub tratament pentru diferite afecţiuni – hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine; au trecut minim 8 săptămâni de la donarea anterioară de sânge total. Bărbaţii pot dona de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori pe an.

Donarea de sânge total constă în recoltarea unei cantităţi de 450 ml în timp de aproximativ 8-10 minute. După fiecare donare, sângele se reface printr-o hidratare corespunzătoare, o alimentaţie şi un regim de viaţă sănătos. La fiecare donare puteţi salva 3 vieţi.

Odată cu donarea beneficiaţi de un examen medical şi de rezultatul unui set de analize de laborator.

În urma donării, în cazul în care sunteţi salariat, primiţi o adeverinţă pentru o zi liberă plătită la locul de muncă; puteţi obţine o adeverinţă Transurban beneficiind de 50% reducere la abonamentul pe o lună de zile şi totodată sunteţi remunerat cu suma de 66.99 lei care este încărcată pe un Card Sodexo. Donatorii de sânge care primesc carduri în anul 2023, pot utiliza suma până la 31 decembrie 2023. Cardurile nu sunt reîncărcabile.