Dolarul a atins minimul ultimelor 5 luni

Leul a început cea mai scurtă săptămână de tranzacţionare din acest an cu o uşoară scădere faţă de euro, dar s-a apreciat faţă de celelalte valute majore.

Cursul euro a crescut luni, 28 noiembrie, de la 4,9250 la 4,9266 lei. În cursul dimineţii a fost atins în Asia un minim de 4,901 lei, însă transferurile din piaţa locală se realizau în culoarul 4,919 – 4,928 lei.

Moneda naţională şi BNR se vor afla sub presiune şi următoarele luni, în condiţiile menţinerii inflaţiei la valori din două cifre, evoluţie provocată de creşterea preţurilor la energie şi războiul din Ucraina. Astfel, managerii care au participat la ancheta conjuncturală din luna noiembrie realizată de INS, estimează creşterea accentuată a preţurilor în comerţ, în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023.

Indicii ROBOR au continuat să se apropie de pragul de 7,75% al dobânzii pentru facilitatea de creditare (rata lombard) la care se pot împrumuta băncile comerciale de la BNR, în cazul în care se confruntă cu probleme de lichiditate. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut la începutul acestei săptămâni de la 7,85 la 7,82%, minim care nu a mai fost atins din data de 27 iulie. Indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 8,04 la 8,02%, minim începând cu 28 iulie, iar cel la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, de la 8,27 la 8,26%.

Moneda europeană s-a apreciat faţă de cea americană, la 1,0341 – 1,0497 dolari, valori maxime ale ultimelor cinci luni. Ea a profitat de intenţia BCE de a majora şi anul viitor dobânda sa de referinţă pentru a face faţă inflaţiei dar şi de situaţia încordată din China, unde s-au înmulţit protestele împotriva politicii zero Covid.

Cursul dolarului american a scăzut de la 4,7278 la 4,7043 lei, minim care nu a mai fost atins de la sfârşitul lui iunie. Săptămâna aceasta, investitorii vor fi influenţaţi de datele referitoare la ocuparea forţei de muncă din Statele Unite, care vor fi publicate vineri, cât şi de discursul de miercuri al preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în faţa comisiilor Congresului american, care ar putea clarifica ritmul şi mărimea creşterilor dobânzii de politică monetară.

Euro s-a apreciat şi faţă de moneda elveţiană iar cursul acesteia a scăzut la 4,9892 lei, minim al ultimelor două săptămâni. O evoluţie identică a avut şi lira sterlină a cărei medie a coborât la 5,6863 lei.

Deprecierea monedei americane a majorat cererea de metal galben care a urcat la 1.749 – 1.763 dolari/uncie, ceea ce a făcut ca preţul gramului de aur să crească marginal la 266,5349 lei.

În regiune, media monedei maghiare s-a apreciat la 408,30 forinţi/euro iar a celei poloneze la 4,6835 zloţi/euro.