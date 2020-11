Doina Moisiak mulţumeşte echipei medicale de la Spitalul din Bixad

Săptămâna aceasta ne-a contactat la redacţie telefonic, fiind internată în Spitalul din Bixad, Doina Moisiak, o cititoare a ziarului nostru, care îşi dorea foarte mult ca sătmărenii să ştie că în unitatea medicală din Bixad medicii şi întreg personalul medical angajat acolo, dau dovadă de profesionalism în tot ceea ce fac:

„Îmi doresc în primul rând să îi mulţumesc doctorului Andrei Staicu pentru tot ceea ce face pentru cei internaţi. Bineînţeles, acest medic are alături o întreagă echipă. Sunt oameni excepţionali, prin natura profesiei lor, desigur, dar şi oameni – oameni aş putea spune. Am primit îngrijiri excepţionale aici şi consider că întreaga echipă este una de îngeri care depun eforturi mari pentru a ne face pe noi bine. Pentru asta vreau să le mulţumesc”.