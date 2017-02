Doi turci au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului PF Tarna Mare au depistat la ”frontiera verde” patru cetăţeni turci şi unul din Bangladesh în timp ce încercau să intre ilegal în România din Ucraina, cu scopul de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen. Aceştia urmau să fie preluaţi de doi cetăţeni turci şi transportaţi până în apropierea frontierei cu Ungaria. Călăuzele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

În 21 februarie, în jurul orei 9, poliţiştii de frontieră de la Tarna Mare au oprit în trafic, pe raza localităţii Tarna Mare, un autoturism în care se aflau cetăţenii turci S.O. de 50 de ani şi A.S. de 52 de ani, care nu îşi justificau prezenţa în zonă.

La aproximativ 500 de metri de la frontiera de stat cu Ucraina au depistat un grup format din cinci persoane de origine afro-asiatică. S-a stabilit că este vorba despre o familie formată din patru cetăţeni turci, un bărbat şi o femeie, în vârstă de 35 şi 31 ani şi cei doi copii ai acestora cu vârste de 2, respectiv 3 ani. De asemenea, din grup mai făcea parte un bărbat din Bangladesh, în varstă de 31 ani.

Cei cinci migranţi au trecut frontiera din Ucraina în România, cu scopul de a ajunge într-un stat din spaţiul Schengen. Acestia, urmau sa fie preluaţi de doi cetăţeni turci, S.O. şi A.S. şi călăuziţi până în apropierea frontierei cu Ungaria.

Cei cinci migranţi au fost predaţi autorităţilor de frontieră ucrainene, în baza acordului de readmisie încheiat între Comunitatea Europeană şi Ucraina.

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cei doi cetăţeni turci din autoturism sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi. Tribunalul Satu Mare a emis pe numele celor doi mandate de arestare preventivă.