Doi sociologi despre reforma în învăţământ

În ediţia specială de Crăciun a emisiunii “Nod în papură”, jurnalistul Val Vâlcu şi sociologul Alfred Bulai au dezbătut pe marginea unor noi posibile reforme în învăţământ dar şi despre utilitatea pe care le-ar avea disciplinele aplicate, cum ar fi Educaţia Rutieră sau Turism.

“Sunt mii de activităţi zilnice ale oamenilor care ar putea fi pregătite şi în şcoală. O disciplină în liceu trebuie să fie Educaţia Rutieră şi să-şi ia permis toţi elevii, obligatoriu. În ziua de astăzi permisul nu mai este ceva… Plus că merge cu trotineta, cu bicicleta, adică e participant activ la trafic! Trotinetele merg cu 35 la oră. Mai reduci din ce se face, că oricum, sincer, nu prea văd sensul şi introduci disciplina asta. Bun, am şi religie 12 ani, frate, deja e… Adică, poţi să regândeşti şi pe discipline! Faci corpuri de discipline. Corpul teoretic de bază (limba română, cultură şi nu mai ştiu ce care-i obligatoriu) şi un corp aplicativ, nu neapărat pe un an de zile, mai merge şi pe un semestru, nu trebuie să gândim doar în termenii ăia”, a explicat Bulai.

Val Vâlcu a intervenit: “Şi jumătate de an ce face profesorul?” Alfred Bulai: “Păi marea problemă a reformei româneşti este că nu poţi să schimbi peste noapte calificările oamenilor. Dar faci altceva! Adică… sunt modalităţi.”