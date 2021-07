Doi români cu mandate europene de arestare au vrut să revină în ţară, pe la Petea, ca şi cum nu au făcut nimic

Luni, 5 iulie, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judeţul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra în România I.F., în vârstă de 39 de ani, din judeţul Satu Mare.

Cu ocazia verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că bărbatul este căutat de către autorităţile din România pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. Pe numele acestuia, Judecătoria Satu Mare a emis, în 5 noiembrie 2020, un mandat european de arestare. Persoana în cauză are de executat un an şi două luni închisoare pentru că a condus un autoturism în timp ce se afla sub influenţa alcoolului.

Tot la Petea s-a prezentat pentru a intra în ţară G.G., în vârstă de 36 de ani, din judeţul Suceava. La controlul de frontieră, lucrătorii PF au constatat că bărbatul este căutat de către autorităţile din Italia. Încă din anul 2015, pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare. Suceveanul are de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de trei ani pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate şi violenţe.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, cei doi au fost predaţi unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare în vederea luării măsurilor legale ce se impun.