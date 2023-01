Doi profesori propun ieşirea din şablon la Matematică

Personalizarea predării şi adaptarea acesteia la specificul fiecărui copil – acestea au fost propunerile făcute de profesorul de matematică Flavian Georgescu şi de Robert Eckstein, profesor de informatică, într-o intervenţie la Digi24 despre cum se predă matematica în România. Cei doi au explicat de ce, după terminarea liceului, unii oameni nu pot răspunde corect la o împărţire simplă, cum ar fi 550 împărţit la 2. “Ne plac copiii buni care învaţă. Haideţi să ne ocupăm de ei separat. Să lăsăm copiii care nu se pregătesc pentru Olimpiadă să înveţe bine să calculeze o dobândă, să ştie să facă socotelile corecte pentru cumpărături la piaţă, să ştie să-şi calculeze factura. Cred că este esenţial să facem diferenţierea între aceste categorii de elevi. Nu este vorba despre elevi slabi sau elevi buni, aşa cum tot se vehiculează”, a declarat Robert Eckstein.

“Problema este legată de calitatea orelor de matematică, nu de cantitatea lor şi de faptul că orele se concentrează prea mult pe exerciţii de tip algoritm, iar scopul nostru este să luăm note mari la evaluarea naţională, să luăm note mari la bac, în cel mai rău caz să promovăm bacul”, crede Flavian Georgescu. Soluţia lui este ca profesorii “să îi înveţe pe elevi să gândească şi să fie învăţaţi elevii că matematica este un fel de a gândi”.

Robert Eckstein propune adaptarea programei de matematică: “Poate că dacă am încerca să descoperim nu care e copilul mai bun şi care copilul mai slab şi să descoperim la ce este bun fiecare copil în parte şi să adaptăm ceea ce lucrăm cu el la acest specific, atunci am avea numai copii care au steguleţ pe bancă. Fiecare are steguleţul de ‘cel mai bun la…’”, a comentat profesorul.