Documentele în format electronic pot fi semnate electronic şi au aceeaşi valoare juridică precum cele pe hârtie

Documentele în format electronic pot fi semnate electronic şi au aceeaşi valoare juridică similar celor parafate pe hârtie, a dat asigurări Aurel Meiroşu, business development manager Electronic Signature la certSIGN, într-o conferinţă de specialitate.

„Practic, orice se întâmplă în momentul de faţă, pe hârtie, cu pixul, poate fi transpus 1 la 1 în mediul electronic, astfel încât să existe atât opozabilitate, cât şi siguranţa faptului că eşti protejat din punct de vedere al recunoaşterii. Există, evident, şi la nivel naţional o serie de reglementări, cu privire la modul în care poate fi utilizată semnătura electronică calificată în interacţiunea industriilor şi, pe de altă parte, a industriilor cu instituţiile publice. Avem două ordonanţe de urgenţă foarte relevante – Ordonanţa 38, cu privire la faptul că autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, şi Ordonanţa 140 privind utilizarea semnăturii calificate pe documentaţiile elaborate ca alternativă la transmiterea în format fizic, cu vestita ştampilă sau parafă profesională plus semnătura olograf. Documentele în format electronic pot fi semnate electronic, având aceeaşi valoare juridică precum documentele semnate pe hârtie. Pot fi arhivate electronic, în condiţiile legii, şi păstrate pe întreaga perioadă de valabilitate”, a explicat Meiroşu.

El a menţionat, totodată, că în baza Regulamentului EIDAS, semnătura electronică de tip calificată este singura care are echivalentul unei semnături olograf: „Suntem parte, cel puţin în zona semnăturii electronice, dintr-o serie de grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene în care am contribuit şi contribuim din plin la zona de standardizare şi chiar de reglementare. Din acest punct de vedere, cunoaştem foarte bine ce trebuie să facem şi cam care este direcţia. Avem o prezen\ă în aproximativ 20 de ţări, în care furnizăm sub diverse forme şi în diverse proiecte identitate digitală. Avem propriul nostru departament de Research & Development, care ne permite să venim tot timpul cu inovaţii noi şi adaptări ale soluţiilor noastre pentru a ţine pasul cu tehnologia şi cu schimbarea. Serviciile de încredere reglementate prin Regulamentul EIDAS sunt cel mai important aspect. Un aspect important pe care Regulamentul EIDAS, cel puţin în zona de semnătură electronică îl aduce, este faptul că semnătura calificată electronică este recunoscută şi opozabilă în absolut toate statele membre ale Uniunii Europene”.

O Ordonanţă de urgenţă care permite utilizarea semnăturii digitale în încheierea contractelor de muncă şi o alta care prevede eliminarea obligativităţii întocmirii fişei postului, a condiţiilor de prezenţă şi a Regulamentului intern au fost aprobate pe data de 15 aprilie de Guvern, în primă lectură.