Dobânda obţinută de profesori prin hotărâri judecătoreşti este penalizatoare

Un subiect controversat din ultima perioadă se referă la plata dobânzii legale câştigată în instenţă de sindicatele din învăţământ. Pentru a aduce clarificări în acest sens, am solicitat opinia lui Ioan Drăgan, preşedintele Sindicatului Învăţământ Preuniversitar (SIP) Satu Mare şi vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret.



Iată răspunsul interlocutorului: ”Având în vedere interpretările privind sentinţele judecătoreşti legate de dobândă, am făcut proces lămuritor pentru toate unităţile care aparţin Sindicatului Învăţământ Preuniversitar (SIP) Satu Mare. Hotărârea Tribunalului Satu Mare este că prin noţiunea de „dobândă legală” s-a avut în vedere dobânda legală penalizatoare. Prin urmare, în unităţile aparţinând SIP Satu Mare a fost făcut calculul în acest sens, respectiv pentru dobânda penalizatoare, care este, ca valoare, mai mare decât dobânda remuneratorie”.

În acest scop, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis Ordinul nr. 4.004 din 14 mai 2019 privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat din subordinea sau coordonarea acestuia, în anul 2019.

Am mai aflat că ”sunt şi unităţi şcolare care nu au calculat corect şi care nici nu au formulat cerere pentru lămurirea dispozitivului sentinţei în scopul de a «se acoperi» (exprimare a conducerii şi departamentului secretariat-contabilitate din aceste şcoli), prejudiciind astfel membrii de sindicat de drepturile băneşti cuvenite, conform hotărârilor jude¬cătoreşti”, după cum s-a exprimat un lider sindical.