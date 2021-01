Doba: Oamenii nu pot ieşi din case din cauza apei, iar primăria nu face nimic (Foto)

Un cititor al cotidianului Informaţia Zilei ne-a contactat telefonic în 5 ianuarie pentru a semnala o problemă cu care se confruntă în comuna Doba.

“Locuiesc în localitatea Doba, pe strada Pădurii, cea care duce la groapa de gunoi, lângă o intersecţie situată la 50 de metri de primărie. Avem o problemă cu apa căzută în ultima perioadă. Ea nu poate să se scurgă normal din zona noastră deoarece în ultima perioadă s-au făcut unele lucrări în pământ pentru reţeaua de gaz. Problema este că pâmântul a fost pus în şanţ, iar acum apa nu are cum să se scurgă. Nu putem ieşi din case, trebuie să purtăm mereu cizme de gumă. Am fost la primărie, am sunat la uşă şi ni s-a spus să aşteptăm. Am stat mai bine de o jumătate de oră, în ploaie, şi nu a venit nimeni. Păi domnii de acolo cred că am mers la primărie pentru că nu am ce face acasă, ori pentru că am o problemă? Consider că primăria ar trebui să rezolve problema, să aducă un excavator să golească şanţul de pâmânt!”, ne-a declarat Dănuţ Pop.