Doamnele din OFL Satu Mare au oferit cadouri copiilor internaţi la Pediatrie

De 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului, OFL Satu Mare a organizat o acţiune la Spitalul Judeţean Satu Mare, Secţia Pediatrie.

De 1 Iunie, ziua tuturor copiilor, doamnele liberale din Satu Mare au adus zâmbetul pe chipul copilaşilor internaţi la secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Satu Mare şi implicit pe chipul mămicilor acestora. Le-au fost oferite de către doamnele liberale copiilor baloane, dulciuri şi câteva cadouri pentru a nu uita, chiar dacă sunt internaţi, ca sunt copii şi merită să se bucure de această zi.

Doamnele din OFL Satu Mare au fost însoţite şi de două mascote, Mickey Mouse şi Minnie, de care s-au bucurat nu doar copiii, dar şi persoanele adulte.

În momentul de faţă pe Secţia Pediatrie sunt internaţi un număr de 16 copii. “Mulţumim întreg personalului de pe Secţia de Pediatrie pentru colaborare, pentru că au fost atât de drăguţe şi de ajutor, le mulţumim şi pentru ceea ce fac pentru copiii internaţi acolo. Le dorim sănătate multă copiilor şi putere mămicilor. Ne bucurăm că am reuşit să aducem un zâmbet pe chipul copiilor şi că am reuşit să le transmitem emoţia zilei de azi, emoţie pe care am trăit-o şi noi alături de ei. Până la urmă, toţi suntem copii în adâncul sufletului nostru!”, transmite Murg Elena – vicepreşedinte OFL.