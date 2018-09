DJST Satu Mare şi-a prezentat activitatea din anul în curs

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de marţi

Marţi, 25 septembrie, a avut loc şedinţa lunii în curs a Colegiului Prefectural Satu Mare. În sala mică de şedinţe a instituţiei s-a vorbit despre activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare în anul 2018. La întâlnire s-au regăsit printre mulţi alţii, prefectul Darius Filip şi subprefectul Altfatter Tamas Ferenc.

Cu directorul Adrian Ardelean în rol de actor principal, întâlnirea a decurs normal şi eficient, totul terminându-se după aproximativ 20 de minute. Sigur, n-a lipsit imnul de stat al României difuzat înainte să ascultăm cu ce se laudă DJST Satu Mare. Menţionăm că Adrian Ardelean este directorul DJST din 23 ianuarie 2018. Haideţi să facem cunoştinţă cu această “direcţie”.

DJST Satu Mare se organizează şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică. Instituţia numără în total 21 de posturi, dintre care 7 sunt vacante (1 post pentru funcţia publică de conducere, 5 posturi pentru pucţia publică de execuţie, 1 post pentru funcţia contractuală de execuţie). Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public, DJST a desemnat-o ca persoană cu atribuţii în acest domeniu pe Monika Popp.

Venituri de peste 960.000 lei în 2018

Pentru anul în curs s-a propus realizarea unui buget de venituri de 960.440 lei, din care venituri proprii din activităţi economice în valoare de 302.000 lei, încasat efectiv 183.065 lei. Veniturile din subvenţii de la Ministerul Tineretului şi Sportului se ridică la 658.440 lei, din care 458.000 lei s-au alocat pentru salarii, 150.440 pentru sport şi tineret şi 50.000 lei pentru întreţinerea şi susţinerea instituţiei.

Pentru concursurile locale, suma totală alocată este de 29.799 lei, din care 12.000 lei pentru voluntariat – resursă pentru comunitate, 10.000 lei pentru festivalul “La Dâmburi” şi 7.799 lei pentru concursul de ecoturism “Trofeul Cutezătorii Munţilor”.

În parteneriat cu Fundaţia Maria s-a derulat proiectul “Zâmbete în insula de bucurie”, s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Copilului 1 Iunie prin organizarea unui picnic însoţit de concursuri, demonstraţii şi muzică, pentru cei 250 de copii defavorizaţi, beneficiari ai ONG-urilor din oraş. DJST a pus la dispoziţie Taberele Şcolare, sala de evenimente, personalul şi logistica pentru buna desfăşurare. Taberele şcoalare au fost puse la dispoziţie în 16 iunie şi pentru desfăşurarea proiectului “Rotaract pentru sănătate”, care a avut ca scop strângerea de fonduri. Sprijin uman şi material s-a oferit şi în realizarea festivalului “Bucurie în mişcare” din 19 şi 20 mai. DJST a sprijinit şi o parte a Întâlnirii Naţionale a Tineretului Catolic din perioada 25-29 iulie. De asemenea s-a implicat în campania “Săptămânii Prevenirii Criminalităţii” din 21 mai, din proiectul “Adolescent responsabil”.

Pe tot parcursul anului 2018, DJST a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar unde a oferit medalii şi cupe la concursuri de fotbal, oină, handbal, baschet, cros, s-rugby, şah.

La capitolul “proiecte proprii” avem Ziua Naţională a Tineretului sărbătorită în 2 mai prin concursuri de tenis de masă, fotbal, volei pe plajă. Au participat 118 tineri. A avut loc şi Gala Judeţeană a concursului “Mesajul Meu Antidrog”, ediţia a 15-a. Totul a avut loc în perioada 16-31 mai, iar în total au participat 155 de elevi de la 10 şcoli gimnaziale şi 15 licee din judeţ.

Au fost două tabere, cea gratuită pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu dizabilităţi din perioada 18-23 iunie, dar şi tabăra socială din perioada 12-17 iulie în care un număr de 14 elevi şi 1 cadru didactic însoţitor şi-au petrecut vacanţa la Centrul de agrement Sângeorz Băi din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Campioni sătmăreni în diferite instituţii de învăţământ

Pe tot parcursul anului am scris în cotidianul Informaţia Zilei despre acţiunile din cadrul proiectului “Campionii României în şcoli, licee şi universităţi”. Până în prezent au fost vizitate 16 unităţi de învăţământ şi se va continua până vor fi atinse toate şcolile şi liceele din judeţ. Elevii au făcut cunoştinţă cu nume mari din sportul sătmărean precum Simona Pop, Emanuel Gyenes, Cristina Stahl, Florin Turcu, Robert Magos şi Amalia Tătăran.

DJST Satu Mare participă la majoritatea competiţiilor sportive din judeţ sprijinind organizatorii cu medalii şi cupe. În derulare sunt proiectele “Weekend-ul tineretului” şi Spectacolul Omagial “România 100”. La final de an, în luna decembrie se va organiza Gala Laureaţilor Sportului Sătmărean la Filarmonica “Dinu Lipatti”. Vor participa cei mai buni sportivi sătmăreni din anul 2018, antrenori, reprezentanţi ai unor structuri sportive şi preşedinţi de cluburi.

Despre pesta porcină africană la diverse

La punctul diverse a luat cuvântul Nicolae Dumuţa, directorului DSVSA Satu Mare. Acesta vorbit despre evoluţia pestei porcine africane din judeţ.

“Din 31 august nu mai este niciun caz pozitiv. Este un lucru îmbucurător, însă riscul există pe mai departe. Am închis 5 focare, am rămas cu 7, toate situate în partea de nord a judeţului, la graniţa cu Ucraina. Dacă totul decurge normal, undeva după 15 octombrie am putea stinge toate focarele. La mistreţi avem 28 morţi de la începutul anului, din care doar 10 pozitiv. Împuşcaţi avem peste 120 de capete, toate negative. Bătălia mare este cu fermele comerciale unde totuşi agenţii şi-au luat măsuri în colaborare cu noi”, a spus Nicolae Dumuţa.