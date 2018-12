DJST Satu Mare a organizat spectacolul omagial “România 100”

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare a organizat luni un eveniment în premieră. La un restaurant din municipiu s-a derulat practic un proiect venit să celebreze Centenarul Marii Uniri. Instituţia sătmăreană a invitat oameni din sport, de la diferite ONG-uri, autorităţi locale, în principal colaboratorii din anul care stă să se încheie.



Spectacolul omagial “România 100’ a avut în program mai multe momente artistice. Atmosfera a fost întreţinută de formaţia Original, iar în centrul atenţiei au mai venit Georgiana Marina, Sergiu Matoşan, dar şi copii de la Palatul Copiilor care au interpretat frumoase colinde. În general audienţa a avut parte de muzică populară, patriotică şi de colinde. De precizat că totul a început după intonarea imnului de stat al României.

“Ne-am gândit şi noi să omagiem cei 100 de ani, să facem un eveniment la care să participe toate cluburile sportive, toate ONG-urile şi toţi colaboratorii pe care i-am avut în acest an. Aproape toţi cei invitaţi au răspuns pozitiv, adică marea majoritate. A fost un an bun pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare. Sigur, ne dorim ca următorul să fie peste ceea ce am realizat în 2018. A fost un an bunicel pentru sport şi ne dorim ca în următorul an să-i ajutăm mai mult. Am cerut calendarul de la toate asociaţiile sportive pentru a ne face şi noi un plan”, ne-a declarat Adrian Ardelean, directorul de la DJST Satu Mare.

Azi se premiază cei mai buni sportivi din an

DJST Satu Mare organizează miercuri un nou eveniment de gală. La Taberele Şcolare din Satu Mare va avea loc premierea celor mai buni sportivi din anul 2018. Topul se cunoaşte după acea şedinţă tehnică. La probele olimpice se află pe primul loc echipa de baschet feminin CSM Satu Mare, vicecampioana României din sezonul trecut. La probele neolimpice s-a impus Attila Bartnicki de la CS Karate Do Carei. Evenimentul de miercuri este programat să ia startul la ora 14:00.