Discursul lui Gabriel Leş în Parlamentul României în favoarea familiei tradiţionale

În ultimii 25 de ani, filosofia postmodernă a modelat mentalităţile şi sistemul de valori al societăţii:

relativizarea adevărului, contestarea şi relativizarea normelor de morală, contestarea autorităţii familiei, ateismul, secularizarea şi destructurarea societăţii dublată de formarea aşa zisului “om nou“ (fără etnie şi fără ţară, fără Dumenzeu, fără familie, fără credinţă, fără conştiinţă, fără morală).

Din păcate, unii românii au un sentiment naţional mai degrabă latent, faţă de care se raportează oarecum stingheri, cu excesivă rezervă. Cred ca putem vorbi chiar despre un complex cu privire la identitatea noastră naţională. Întâlnirea cu civilizaţia apuseană, cu bunăstarea lor, a creat un complex de inferioritate, de perpetuă inadecvare, în sufletul românului. Pe scena lumii, unii se ruşinează că sunt români – se distanţează de limba lui, de cultura lui, de neamul lui, de tradiţiile lui.

„Avem dreptul la identitate şi demnitate naţională”

Nu, stimaţi colegi, nu putem privi cu pasivitate cum ne dezagregăm sufleteşte cu fiecare zi care trece peste noi – Nu este normal a vorbi despre integrare europeană, însă în acelaşi timp să privim cu invidie şi inferioritate la Europa.

Da, avem ce învăţa de la alte naţiuni. Cum de altfel nu mă revendic dintr-un popor atins de perfecţiune! Sa nu uităm că Europa este sinteza filosofiei elene, civilizaţiei romane şi religiei creştine. România este în Europa prin vocaţie, nu trebuie să-şi construiască un alter-ego european, căci avem în bagajul nostru identitar toate datele pentru a contribui la consolidarea Europei si a structurilor sale fanion.

România are valori. Are ce da Europei şi lumii. Iar noi, avem dreptul la identitate şi demnitate naţională.

Familia este unul din simbolurile fundamentale pentru identitatea omului. Fiecare om are mamă şi tată, fiecare are bunici, moşi şi strămoşi, fiecare are neamuri – rudenii.

Biblia subliniază importanţa familiei în configurarea identităţii: Cinsteşte-ţi părinţii> Iubeşte-ţi soţia> Iubeşte-ţi soţul> Cinsteşte-i pe bătrâni> Iubeşte-ţi apropele!

Oriunde mă duc în lume eu mă identific deopotrivă cu familia mea restrânsă, şi cu familia mea cea mare – România. Soţia mea, copiii, tatăl, mama, fraţii, neamurile. Iubeşte-ţi familia. Ea e mereu acolo. Dacă nu mai ai familie nu mai ai repere. Acel banal concept de “acasă” este de fapt o cărămidă importantă la construcţia identitară a fiecăruia. E locul din care pleci şi spre care te întorci. Distanţele se măsoară în funcţie de acasă.

Identitatea ta e puternic subliniată în contextul familiei tale.

Într-o vreme când parcă încercăm să redefinim normalitatea, cred cu tărie că este datoria fiecarei generaţii de părinţi să asigure protecţia morală a copiilor şi să le lase o Românie care să nu le pervertească minţile, trupurile şi sufletele. Dacă nu vom lupta noi pentru binele lor, vor lupta alţii pentru degradarea lor, şi de cele mai multe ori unii care nu ştiu ce înseamnă datoria de părinte.

Propaganda agresivă care se face împotriva lor este venită în mare parte din perspectiva unor oameni care au ales să nu facă copii, dar care vor să decidă soarta alor noştri. Suntem responsabili atât înaintea lui Dumnezeu cât şi înaintea copiilor noştri de ceea ce facem azi. Străbunii românilor au luptat cu cotropitori de ţară care ne-au vrut pământurile şi bogăţiile, dar azi noi luptam cu cei ce vor sufletele şi minţile copiilor noştri, este un război nou cu care nu suntem obişnuiţi, dar trebuie luat foarte în serios, pentru că dacă l-am pierdut, am pierdut echilibrul unei societăţi în care ne-am bucurat până acum de respect şi de o bună purtare unii faţă de alţii.

Cei ce vor lupta pentru această cauză vor rămâne cinstiţi în istoria României aşa cum au fost cinstiţi cei ce au luptat pentru dezvoltarea ei, aşa cum sunt astăzi cinstiţi şi oameni mari care au emancipat ţara aceasta, aşa vor fi cinstiţi peste vremi cei ce au avut ochii deschişi la acest experiment social de distrugere morală.

„Noi suntem astăzi cei care putem aproba un referendum istoric”

Noi suntem astăzi cei care putem aproba un referendum istoric, cum România nu a mai avut. Unul care să decidă moral şi creştineşte soarta ţării.

Suntem într-o perioadă în care familia împarte societatea românească în funcţie de percepţia şi susţinerea ei.

Unii sunt indiferenţi faţă de familie şi ce se va întâmpla cu ea. Unii vor să o schimbe, invocând în mod greşit argumente legate de libertatea de exprimare a fiecarui individ şi de faptul că trăim în secolul XXI….

O altă categorie, din care fac şi eu parte, crede şi militeaza pentru susţinerea referendumului şi schimbarea articolului din Constituţia României legat de familie pentru că:

1. familia este creată de Dumnezeu ca fiind formată dintre un bărbat şi o femeie şi nimeni nu are dreptul să schimbe asta după hatârul personal, ori având motivaţii dintre cele mai bizare>

2. noi toţi suntem astăzi aici pt că am avut părinţi cu valori creştine şi pentru care Dumnezeu nu a fost o reprezentare filosofică sterilă, ci un adevăr trăit>

3. ne numim o naţiune creştină, deci valorile creştine trebuie promovate şi susţinute>

Naţiunea Română are nevoie de Dumnezeu. Prezenţa Lui şi binecuvântările Lui le vom avea nu în rebeliune faţă de EL, ci în ascultare, în acceptare şi în trăirea Cuvântului Său în viaţa personală.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Senator, Gabriel Leş