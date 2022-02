Director DSP Satu Mare: Există diferenţe majore între numărul de decese înregistrate la DSP şi cele prezentate în raportul INS

Rata mortalităţii copiilor sub un an a fost de 11,1 la mie în judeţul Satu Mare, în 2020, de cinci ori mai mare decât în Bucureşti, arată un comunicat de presă al Organizaţiei Salvaţi Copiii. Astfel, judeţul nostru este pe primul loc pe ţară în ceea ce priveşte copiii care au murit înainte de a împlini un an. Alături de Satu Mare în topul judeţelor cu cea mai mare rată a mortalităţii infantile se află Tulcea cu 10 la mia de copii născuţi vii şi Olt cu 9,6, în timp municipiul Bucureşti este pe primul loc în topul cu cea mai mică rată a mortalităţii infantile, urmat de judeţul Vaslui cu 3 la mia de copii născuţi vii şi Buzău cu 3,4 la mia de copii născuţi vii.

Directorul DSP Satu Mare, Macrina Mihai susţine că există diferenţe majore între numărul de decese înregistrate la DSP şi cele prezentate de INS.

Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de statistică şi Informare în Sănătatea Publică în 2020, mortalitatea infantilă în România a crescut cu 0,4 la mie faţă de 2019 când a fost de 5,7 la mie. Astfel în 2020, mortalitatea infantilă în România a ajuns la 6,1 la mie.

Astfel, ţara noastră s-a situat pe poziţia a doua în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene după rata mortalităţii infantile înregistrate în anul 2019, fiind depăşită doar de Malta. În UE, în 2019, rata mortalităţii infantile a fost de 3,4 la 1.000 de naşteri vii.

Potrivit INSP în 2020, 38,8% din decesele 0-1 an au fost cauzate de boli a căror origine se situează în perioada perinatală, 22,2% de boli ale aparatului respirator, 25,1% de boli cauzate de malformaţii congenitale. 2,7% (30 decese) din decesele 0-1 an au fost cauzate de accidente, dintre care 17 cazuri au avut diagnosticul de corp străin în căile respiratorii. Decese cauzate de COVID-19 au fost înregistrate în 4 cazuri (0,4%), 1 caz la grupa de vârstă 0-6 zile (nivelul de instruire al mamei fiind gimnaziu si grupa de varsat 20-24 ani) şi 3 cazuri la grupa de vârstă 28- 365 zile (2 cazuri la grupa de varsta a mamei 30-34 ani si un caz 35-39 ani).

Potrivit sursei citate în 2020 a crescut şi mortalitatea neonatală precoce între 0 şi 6 zile. :i la acest capitol Satu Mare este pe un loc fruntaş.

„Mortalitatea neonatală precoce a crescut în anul 2020 faţă de anul 2019 în judeţele Olt (cu 2,6% la 1000 născuţi vii), Satu Mare (un 2,4 la 1000 născuţii vii), Sălaj (2,1 la 1000 născuţi vii). ” mai arată INSP.

În 2020 s-a înregistrat o creştere şi a născuţilor morţi. Potrivit INS, în 2020, numărul născuţilor morţi a fost de 683 copii, cu 56 cazuri mai multe decât în 2019.

32 de mame au murit la naştere în 2020

Potrivit Organizaţiei Salvaţi Copiii, cu toate că rata mortalităţii infantile este în uşoară scădere la nivel naţional disparităţile dintre judeţe sunt mari. Mai mult, creşte şi mortalitatea maternală.

„Cu toate că rata mortalităţii infantile este în uşoară scădere în ceea ce priveşte media pe ţară, de la 5,8 la mie în 2019 la 5,6 la mia de copii născuţi vii, în 2020, disparităţile dintre judeţe sunt mari> în judeţul Satu Mare, rata mortalităţii copiilor sub un an (11,1 la mie) este de cinci ori mai mare decât în Bucureşti (2,4 la mia de copii născuţi vii). Mai mult, mortalitatea maternală a cunoscut o creştere exponenţială: de la 8,5 la suta de mii de mame, în 2018, la 16,1 la suta de mii, în 2020. În cifre absolute, am avut 18 mame care au murit la naştere în 2018, 20 în 2019 şi 32 în 2020”, se arată în comunicatul de presă transmis cotidianului Informaţia Zilei de Organizaţia Salvaţi Copiii, care citează datele finale centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Trebuie menţionat faptul că datele pe 2021 n-au fost centralizate până la această dată.

Potrivit directorului DSP Satu Mare există diferenţe între datele de la DSP Satu Mare şi cele prezentate de Institutul Naţional de Statistică.

„Există diferenţe majore între numărul de decese înregistrate la compartimentul statistică al DSP Satu Mare şi cele prezentate în raportul INS. De altfel datele statistice ale INS suferă modificări anuale, inclusiv pentru anii anteriori. (…) Cert este că în evidenţele şi în raportul statistic al DSP Satu Mare această rată este mult mai mică: 6,8 la mie pentru anul 2020 şi aproximativ 2 la mie pentru anul 2021”, a declarat Macrina Mihai pentru cotidianul Informaţia Zilei.

Potrivit interlocutoarei noastre, malformaţiile congenitale şi afecţiunile pulmonare sunt principalele cauze.

„Din raportările primite, diagnosticele principale de deces au fost malformaţiile congenitale şi afecţiunile pulmonare,” a spus directorul DSP.

Nu a fost stabilită cauza acestui fenomen, însă printre acestea ar putea fi depistarea tardivă a bolilor şi ca urmare întârzierea aplicării îngrijirilor, dar şi absenţa unor servicii socio-medicale care să monitorizeze condiţiile de viaţă ale gravidei, alimentaţia, fumatul, lipsa educaţiei care să facă posibilă adresabilitatea gravidei la serviciile medicale din primul trimestru al sarcinii şi astfel o monitorizare corectă a stării de sănătate a fătului, sunt câteva cauze enumerate de directorul DSP Satu Mare.

115 naşteri din mame minore în 2020

Potrivit directorului DSP, în 2020 au fost înregistrate 17 decese şi 10 în 2021. Strict la Spitalul Judeţean Satu Mare – Secţia Neonatologie au fost 4 decese în 2019, 7 în 2020 şi 7 în 2021, ne spune dr. Roxana Varga – şef secţie.

Cum a ajuns Satu Mare, judeţ fruntaş la mortalitatea infantilă am încercat să aflăm de la dr. Roxana Varga – medic şef Secţia Neonatologie, care spune că o problemă o reprezintă mamele neşcolarizate, dar şi accesul la serviciile de sănătate. Mamele neşcolarizate nu se duc la medic, nu sunt urmărite în perioada sarcinii, spune interlocutoarea noastră.

„În lipsa monitorizării sarcinilor, maternităţile nu pot să modifice această situaţie decât în mică măsură. În plus, prematuritatea s-a dovedit un diagnostic favorizant pentru 32% din copiii care nu au supravieţuit primului an de viaţă.

O problemă foarte mare la nivel local o reprezintă numărul de naşteri din mame neşcolarizate, analfabete, cu patologii cronice nediagnosticate şi netratate, 115 naşteri din mame minore (5,6% din totalul naşterilor anuale) şi 13 abandonuri (0,6% din totalul naşterilor anuale) doar în anul 2020. De asemenea situaţia epidemiologică a infecţiilor SARS COV-2 au impus externarea precoce a nou-născuţilor, fără a putea asigura o monitorizare optimă în sistem fallow-up prin cabinetele de medicină de familie şi ambulator.

Aproximativ 185 nou-născuţi cu afecţiuni (8% din totalul naşterilor, o creştere cu 1% faţă de 2020). Majoritatea naşterilor provin din mediul rural unde, este imposibil să se realizeze recuperarea medicală din cauza lipsei infrastructurii medicale şi de învăţământ special, a accesibilizării, dar şi datorită veniturilor mici familiale”, ne-a informat dr. Roxana Varga – medic şef Secţia Neonatologie.

Şi preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandru apreciază că disparităţile dintre judeţe sunt generate de accesul inegal la servicii de sănătate, maternităţile inegal dotate cu aparatură medicală.