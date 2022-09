Direct de la Satu Mare, 130 de ciclişti din 15 ţări încep azi Turul României



În total, se vor parcurge în jur de 850 de kilometri

Ediţia cu numărul 55 a Turului României se bucură de una dintre cele mai numeroase participări din istoria competiţiei – 24 de echipe profesioniste din 15 ţări.

Informaţia Zilei şi Informaţia TV sunt parteneri media ai Turului României.

Competiţia are loc în perioada 6-11 septembrie şi se desfăşoară pe un traseu de aproximativ 850 km de la Satu-Mare la Bucureşti, trecând prin Bistriţa, Târgu-Mureş, Făgăraş şi Curtea de Argeş. Devenind un veritabil ambasador al ţării, traseul Micii Bucle este construit astfel încât să pună în lumină importante zone turistice din România. Anul acesta, plutonul va traversa zone emblematice precum Ţara Lăpuşului în Maramureş, Colinele Transilvaniei şi cel mai spectaculos drum din ţară – Transfăgărăşan.

Declaraţii

Despre marele eveniment, ieri s-a organizat o conferinţă de presă la Primăria Satu Mare.

“Turul României se apropie de încă o ediţie. Nu cred că se poate face un clasament al dificultăţilor de organizare, însă cu siguranţă vom avea cel mai bogat Tur în materie de sportivi şi echipe prezente. În ultimii ani, sportivii români au fost mereu pe podiumul final. Ca Federaţie, sperăm să se întâmple la fel şi în această ediţie, pentru că munca noastră ca entitate sportivă nu se referă doar la partea organizatorică, ci mai ales la creşterea tinerilor performeri. Iar acest duet: Turul României – ciclişti români care performează, ne încarcă de energie şi satisfacţii”, a declarat Alex Ciocan, Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

Gabor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare: Este o mare provocare pentru municipiul Satu Mare. Turul României este unul dintre cele mai apreciate evenimente sportive din ţară. Este o oportunitate unică de a scoate în evidenţă oraşul nostru şi de a încuraja sătmărenii să practice ciclismul. Ne bucurăm să fim parte dintr-un eveniment sportiv de talie internaţională. Mă bucur că sătmărenii au fost încântaţi de la început de organizarea evenimentului.

Eduard Novak, ministrul Sportului: Mă simt foarte bine aici în Satu Mare şi că ciclismul dă botezul acestui oraş prin startul în Turul României. Este o competiţie istorică, care marchează nu numai ciclismul ci şi sportul românesc.

Mulţi dintre noi am concurat ani mulţi în această competiţie şi cumva este pe umerii noştri să ducem mai departe tradiţia. A trecut prin multe perioade şi important este că Turul României există, evoluează. Anul acesta, Turul României face un pas uriaş nu numai pe plan sportiv, ci şi pe plan de marketing, mass media. Va fi transmis de Eurosport, ceea ce înseamnă că va fi văzut de milioane de oameni, de către întreg globul pământesc.

Emil Dima, campion naţional la şosea (fond): Mă bucur foarte mult pentru că mă aflu la Satu Mare, pentru că am avut o primire uimitoare din partea cetăţenilor. Chiar azi am ieşit la antrenament şi am văzut foarte mulţi oameni încântaţi că te văd pe stradă la antrenament. Mulţi chiar ne claxonau, ne salutau, ceea ce înseamnă că ne bucură că ne văd. Sperăm să revenim aici şi atât eu cât şi ceilalţi români să obţină rezultate cât mai bune.

Daniel Crista, campion naţional la şosea (contratimp): În 2009 am participat pentru prima oară la Turul României, iar de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. În primul rând, echipele care vin sunt mult mai puternice. Acum, concursul se va vedea la Eurosport, ceea ce cred că este un lucru wow. Prietenii mei şi familia mea mă vor vedea la televizor, cred că este incredibil. La conferinţă au mai fost prezenţi Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adelin Ghiarfaş, viceprimarul municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, administratorul public al municipiului Satu Mare.

Unde se transmite?

Diversitatea peisajelor româneşti, o multitudine de obiceiuri, tradiţii şi comunităţi, precum şi frumuseţea locurilor traversate vor fi promovate, în premieră pentru ciclismul românesc, în 50 de ţări, prin intermediul unor rezumate zilnice transmise de Eurosport. Pe plan local, Turul va fi transmis în direct şi integral pe canalul TV Sport Extra, precum şi online, pe site-ul www.turulromaniei.ro. De asemenea, retrospectiva fiecărei etape va fi transmisă zilnic, în perioada competiţiei, pe TVR 1.

Premii de peste 26.000 euro pentru ciclişti

Cei peste 130 de ciclişti profesionişti din ţări precum Spania, Columbia, China, Irlanda, Polonia, Cehia, Italia, Austria, Germania, Olanda, Noua Zeelandă, SUA sau Bulgaria vor concura atât pentru puncte UCI, cât şi pentru premiile în valoare totală de peste 26.000 de euro, acordate atât celor care punctează în clasamente, cât şi celor care trec primii linia de sosire.

De asemenea, la finalul fiecărei etape, liderii clasamentelor vor primi tricouri distinctive pe care să le poarte în etapa următoare, după cum urmează:

• Tricoul galben – Lider în Clasamentul General

• Tricoul roşu – Lider în Clasamentul pe Puncte

• Tricoul Verde – Lider în Clasamentul Căţărătorilor

• Tricoul Alb – Lider în Clasamentul Tinerilor (Sub 23 de ani)

Se vor acorda şi tricouri trofeu:

• Tricoul albastru – Lider în Clasamentul Românilor (va fi purtat în competiţie)

• Tricoul Gri – Lider în clasamentul pe echipe (se acordă la finalul ultimei etape).

Programul Turului

Startul Turului României este programat anul acesta la Satu Mare, unde festivităţile încep pe 5 septembrie, cu evenimentul de prezentare a echipelor.

MARŢI, 06.09.2022

• Prolog, start – ora 17.00, finiş ora 19.30

• Satu Mare, 2,1 km

• Piaţa Libertăţii – Str. 1 Decembrie 1918 – Bd. Vasile Lucaciu – CFR Spital – Bd. Vasile Lucaciu – Bd. Traian – Bd. Vasile Lucaciu – Bd. Ion C. Brătianu

MIERCURI, 07.09.2022

• Etapa 1, start – ora 12.00, finiş ora 17.30

• Satu Mare – Bistriţa Primărie, 204 km

• Satu Mare – Hideaga – Mogoşeşti – Satulung – Arieşu de Pădure – Cătălina – Coaş – Ruşor – Târgu Lăpuş – Dămăcuşeni – Suciu de Jos – Agrieşel – Târlişua – Spermezeu – Căianu Mic – Uriu – Beclean – Blăjenii de Jos – Bistriţa

JOI, 08.09.2022

• Etapa 2, start ora 12.00, finiş ora 16.30

• Bistriţa – Târgu Mureş, Primărie, 169 km

• Bistriţa – Viişoara – Herina – Lechinţa – Matei – Budeşti – Sărmăşel Gară – Satu Nou – Sânpetru de Câmpie – Pârâu Crucii – Şăulia – Miheşu de Câmpie – Sărmaşu – Sărmăşel Gară – Satu Nou – Sânpetru de Câmpie – Pârâu Crucii – Raciu – Voiniceni – Târgu Mureş.

VINERI, 09.09.2022

• Etapa 3, start ora 12.00, finiş ora 16.30

• Târgu Mureş – Făgăraş Cetate, 154 km

• Târgu Mureş – Ungheni – Căpâlna de Sus – Coroisânmărtin – Zagăr – Dumbrăveni – Biertan – Pelişor – Agnita – Dealu Frumos – Cincu – Rodbav – Soarş – Făgăraş Cetate.

SÂMBĂTĂ, 10.09.2022

• Etapa 4, start ora 11, finiş ora 16.30

• Cristian – Curtea de Argeş, Curtea Domnească, 209 km

• Cristian – Vulcan – Zărneşti – Poiana Mărului – Şinca Nouă – Şercăiţa – Sebeş (Jud. Braşov) – Recea – Drăguş – Victoria – Arpaşu de Sus – Cârţişoara – Transfăgărăşan – Bâlea Lac – Albeştii de Argeş – Valea Uleiului – Curtea de Argeş, Curtea Domnească.

DUMINICĂ 11.09.2022

• Etapa 5, start ora 11.00, finiş ora 14.00

• Circuit Bucureşti, Şos.Pavel D. Kiseleff, 96 km

• Rond Kiseleff Bd. Regele Mihai I (Şos. Pavel D. Kiseleff) – Arcul de Triumf – Piaţa Presei Libere – Arcul de Triumf – Bd. Mareşal Constantin Prezan – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piaţa Victoriei – Bd. Regele Mihai I (Şos. Pavel D. Kiseleff)