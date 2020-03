Dinamo va juca cu PSG în optimile CL

Dinamo a obținut o performanță extraordinară, s-a calificat în optimilie Ligii Campionilor la handbal masculin după ce a învins Sporting de două ori în playoff.

Următorul adversar al românilor va fi PSG, cea mai bogată echipă din lume. Cele două manșe din „dubla” Dinamo – PSG vor avea loc în perioadele 18-22 martie și 25-29 martie. PSG, campioana ultimelor 5 ediții din Franța, se numără an de an printre favoritele la câștigarea trofeului Ligii Campionilor. În ultimele 4 sezoane, milionarii parizieni au ajuns de 3 ori în Final Four.