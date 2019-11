“Din România, cu dragoste” este o dramă a descompunerii familiei

În primăvară Teatrul de Nord a lansat un spectacol care implică trei tineri voluntari, alături de două actrițe profesioniste, una din ele (Carmen Frățilă) semnând regia. L-am văzut și noi și este tulburător.

“Din România, cu dragoste” este unul din textele primite în urma concursului de dramaturgie inițiat anul trecut de Trupa Mihai Raicu și câștigat de “Tără(z)boi”, piesa-scenariu a basarabencei Mariana Starciuc. Textul de față este scris de o bucureșteancă pe nume Carmen Dominte, care a lansat de curând un volum de teatru scurt. :i este o dramă a descompunerii ideii de familie, într-o Românie care și-a pierdut complet în ultimii ani busola morală și își pierde pe zi ce trece și populația, plecată în căutarea unei pâini mai albe. Cei rămași se descurcă și ei cum pot printre rămășițele simbolizate scenic la perfecție de grămada de gunoaie (decorul a fost gândit de Cristian Gătina).

Numele personajelor sunt mai curând porecle simbolice: Micul Prinț e un băiat inocent care învață să stea pe picioarele lui când familia i se destramă, Bucle de Aur e o fată inocentă care încearcă din răsputeri să mai copilărească o vreme și caută o mamă “de joacă“ în locul celei plecate în Franța, Oreste e un tânăr pe care absența părinților l-a făcut cinic și interlop și care profită de toată lumea, inclusiv de necazurile mamei Micului Prinț, căreia-i vinde droguri fără ca fiul ei să știe. Desigur, va sfârși rău, ca tizul antic.

Adrian Ilie are cel mai natural joc în drumul spre maturizare al Micului Prinț, în timp ce Andy Varga e parcă prea cerebrală într-un rol de fetiță care ar trebui să fie mai trimbulindă, mai ingenuă. Darius Popa doar aproximează revolta ce mocnește în Oreste (ah, ce bine i-ar fi stat acest rol bietului Iosif Ahmed!), dar are calități și se vede asta când intensitatea crește. Ne bucurăm mult pentru Crina Andriucă: acest proiect i-a oferit tinerei actrițe un rol consistent, nuanțat, care o pune mult mai bine în valoare față de alte prestații mai mult decorative. Sfâșierea interioară a mamei ea o pictează tragic, am zice că în rimel topit de lacrimi.