Diferenţe de 5-6 puncte între mediile obţinute de elevi la şcoală şi cele de la Evaluarea Naţională

Mediile din clasele V-VIII obţinute de elevii care au fost notaţi cu medii sub 3 la examenul de Evaluare Naţională au fost, în peste 90% din situaţiile analizate, mai mari cu cel puţin 4 puncte.

În unele cazuri, diferenţa între mediile obţinute de elevi la şcoală şi cele de la Evaluare a fost chiar de 6 puncte, arată o analiză EduPedu.ro făcută pe baza datelor publicate pe platforma oficială a Ministerului Educaţiei, admitere.edu.ro în ierarhia mediilor.

Menţionăm că Evaluarea Naţională are doar două probe, cele de română şi matematică, în schimb media de la clasă este formată din toate mediile disciplinelor studiate în cei 4 ani de gimnaziu. Iar întrebarea este: de ce majoritatea elevilor care au luat 3 la romană şi 3 la matematică au media 7-8 în pe tot parcursul gimnaziului?

Metoda analizei. Am luat un eşantion de 6 judeţe: Brăila, Teleorman, Constanţa, Arad, Maramureş, Iaşi şi Municipiul Bucureşti. Am analizat din listă 25 de note din jurul mediei 3 la Evaluarea Naţională (intervalul 3,05-2,50) la Evaluarea Naţională şi le-am comparat cu mediile pe care le-au luat la clasă, media cilului gimnazial V-VIII.

În Bucureşti, 3 candidaţi au obţinut media la Evaluarea Naţională media 3.00, iar unul dintre ei are media de absolvire a claselor V-VIII – 8.49. Un elev de la Şcoala Sfinţii Voievozi, cu media 2.95 la Evaluarea Naţională, are media claselor V-VIII, 9.79. Elevii cu note sub 3 la Evaluarea Naţională din această pagină analizată au mediile la clasă cuprinse între 6.26 şi 9.79.