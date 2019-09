Diaconu nu crede că criza politică se petrece din cauza lui

Mircea Diaconu a declarat, vineri, că nu crede că motivul plecării membrilor ALDE de partea PSD este susţinerea pe care partidul lui Tăriceanu o oferă acestuia pentru alegerile prezidenţiale. Acesta a declarat că niciun partid nu-i dictează acţiunile.

Întrebat ce părere are despre plecările recente din ALDE şi dacă un motiv ar putea fi susţinerea pe care partidul lui Călin Popescu Tăriceanu o oferă acestuia, în campania pentru alegerile prezidenţiale, Mircea Diaconu a răspuns: „Aşa am văzut eu în viaţă că aproape toţi cei care fac un lucru un pic mai altfel caută scuze posibile şi dacă am auzit eu că nişte domni respectabili şi doamne vor să muncească sau să rămână alături de PSD pentru că a apărut o susţinere a lui Diaconu, mi-e greu să cred că e mai ruşinos să-l susţii pe Diaconu. Nu vreau să fac evaluări pe viaţa unui partid oricare ar fi el, eu nu fac parte din ALDE, dar dacă foloseşti argumentul ăsta ca să rămâi la guvernare, sau într-o linie de interes şi de efort funcţional administrativ, ca să mă foloseşti ca argument, «ruşinos că-l susţii pe Diaconu», nu pot să cred treaba asta.”

Întrebat dacă se simte mai apropiat de ALDE sau de Pro România, Mircea Diaconu a declarat că „se simte apropiat de oricare om care vrea să-i fie alături” şi a anunţat că va avea susţinere din partea ONG-urilor, centralelor sindicale şi din partea Partidului Neoliberal.