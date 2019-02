„Despacito”, nou record pe YouTube, cu 6 miliarde de vizualizări

Videoclipul piesei „Despacito”, interpretată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, după ce a trecut de pragul de 6 miliarde de vizualizări, fiind în prezent cel mai vizionat clip din istoria platformei video online, potrivit Le Figaro.

Piesa reggaeton „Despacito” a fost lansată pe 12 ianuarie 2017 şi s-a situat pe primul loc în topurile muzicale din 47 de ţări.

În august 2017, videoclipul „Despacito” a înregistrat cele mai multe vizualizări pe YouTube, 3 miliarde. Ulterior a fost primul videoclip care a trecut pragurile de 4 miliarde, respectiv 5 miliarde de vizualizări. De asemenea, a fost recompensat cu premii pentru cântecul anului, înregistrarea anului, cea mai bună interpretare urban fusion şi cel mai bun clip scurt la cea de-a 18-a gală Latin Grammy Awards, în 2017.

Precedentul record – cele mai multe vizualizări din istoria YouTube – i-a aparţinut cântăreţului sud-coreean Psy, al cărui videoclip „Gangnam Style” a fost primul care a depăşit pragul de 2 miliarde de accesări. În prezent, videoclipul se situează pe locul al şaselea, cu 3,3 miliarde de vizualizări.

Pe locul al doilea în top se află videoclipul „Shape of you” al lui Ed Sheeran, cu 4,1 miliarde de vizualizări.

Topul 5 este completat de „See You Again” (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth) – 4,02 miliarde de vizualizări, „Masha and The Bear – Recipe For Disaster” – 3,49 de miliarde de vizualizări şi „Uptown Funk” (Mark Ronson feat. Bruno Mars) – 3,48 de miliarde de dolari.