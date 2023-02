Designerul Cosmin Mureşan a încetat din viaţă

Designerul sătmărean Cosmin Mureşan a încetat din viaţă duminică, 26 februarie, la vârsta de 48 de ani. El era internat de mai multă vreme la un spital din Cluj, suferind de o boală nemiloasă, care iată, l-a răpus.

Despre starea sa a scris chiar el pe Facebook, în urmă cu câteva zile:

“Dragi mei dragi! Va mulţumesc mult pentru mesajele voastre! Le preţuiesc din adâncul inimii mele! Sunt profund impresionat! Cu toate acestea, va rog să nu mă mai întrebaţi „ce am”. In momentul in care voi fi pregătit cu. siguranţă vă voi spune.

De asemenea am ajuns la un punct al tratamentului in care am nevoie de linişte şi de calm şi intimitate.

Va mulţumesc pentru înţelegere!

Va îmbrăţişez cu drag!”

Pe pagina de facebook D’OR apare şi acest anunţ:

“Cu nespusă mâhnire, anunţăm trecerea fulgerătoare în nefiinţă a lui Cosmin Mureşan, al cărui destin s-a împletit mereu în jurul Frumosului.

Cosmin Mureşan s-a remarcat printr-un simt estetic deosebit, inspiraţie şi dorinţa de a-şi înveşmânta semenii cu gust, eleganţă şi rafinament.

Cariera sa de designer vestimentar a fost marcată de o înţelegere profundă a esteticului, punctată prin experienţa ca director de imagine pentru “Inedit”, director de creaţie pentru brandul “Cătălin Botezatu” şi culminând cu crearea propriului brand, D’OR, împreună cu Sebastian-Gabriel David.

Tot în virtutea frumosului şi eleganţei, a înfiinţat agenţia de modeling DIVA’S, îndrumând tinere talente cu primii paşi în lumea modei.

Colecţiile D’OR povestesc de la sine despre muza sa bogată, culorile şi textura esenţei lui Cosmin Mureşan, zugrăvind părţi de suflet şi sensibilităţi unice.

Dragostea sa pentru Frumos s-a transpus în sute de ţinute, înveşmântând cu rafinament şi graţie pe cei ce îi treceau pragul atelierului.

Ne vom aminti mereu zâmbetul său, cuvintele şi gesturile graţioase şi manierate, îmbrăţişarea caldă şi viziunea irepetabilă asupra vieţii.

Rămas-bun “în liniştea Atelierului”, Cosmin Mureşan…”

Dumnezeu să-l odihnească în pace!