Desert de gutui coapte cu sos de vanilie

Această retetă vine din Franta si întruchipează desăvărşirea unui deliciu meştesugit de maestrii patiseri. Reteta se află în meniurile hotelurilor de 5 stele dar si in meniurile celor mai renumite restaurante pariziene.

Pentru 8 portii avem nevoie de;

4 gutui mari si frumoase.

100g stafide

100ml rom (daca pregatiti desertul si pentru copii si nu doriti sa fie alcolizat deloc, inlocuiti romul cu apa)

esenta de rom

100g samburi de nuca

60g unt

50g zahar brun

miere

225ml apa

Pentru sos;

3 gălbenuşuri

100 gr zahar tos

1 pliculet zahăr vaniliat

100 ml frişcă lichidă

Mod de preparare;

Samburii de nucă, îi pisam prin apăsare după care îi prăjim în cuptor.

Intr-un bol, punem stafidele, esenta de rom cat sa acopere stafidele si le lasam la inmuiat 20-30minute (daca pregatiti desertul si pentru copii si nu doriti sa fie alcolizat deloc, inlocuiti romul cu apa).

Nucile le punem intr-un bol, adaugam stafidele doar cu jumătate din romul in care au stat, adaugam 2 linguri bune de miere si amestecam pana se omogenizeaza totul.

Luăm gutuile, le tăiem în două, exact pe mijloc scobim partea din interior a gutuii, pentru a scoate samburii apoi le punem într-un vas de jena. In fiecare scobitura punem cate un cubulet de unt, urmeaza apoi 2 linguri din umlputura de nuci cu stafide, adaugam si o lingura buna sau doua de miere iar deasupra cate o lingurita de zahar brun. Iar in vas, printre gutuile umplute adaugam 250ml apa.

Dupa ce am asezat gutuile in vas si le-am umplut, acoperim vasul cu o folie de aluminiu si il introducem in cuptorul preincalzit, la foc mic pentru 1 ora si jumatate. Dupa 1 ora si jumatate, scoatem folia de aluminiu si mai lasam gutuile 30 de minute in cuptor.

Dupa 2 ore, gutuile sunt coapte si gata de servit, iar casa este plina de o mireasma de gutuie coapta ca in povesti.

Dacă vreti să ridicati acest desert la rang de festin culinar serviti-le cu sos de vanilie.