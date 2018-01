Deputatul Rădulescu reintroduce legea castrării chimice

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, marţi seară, că va redepune în Parlament, iniţiativa legislativă care prevedea castrarea chimică a pedofililor, afirmând că s-a dovedit încă o dată că intuiţia şi ”flerul” său politic sunt ”prea revoluţionare pentru unii”.

”Iată, că încă o dată, intuiţia mea şi flerul politic ( şi nu numai ) sunt prea revoluţionare poate pentru unii ! Acum 3 ani , am depus iniţiativa legislativă privind castrarea chimica a pedofililor , castrare chimica care exista aproape in toate ţările europene şi in SUA , chiar şi in Republica Moldova şi care prin tratamentul aplicat pedofililor , ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili şi ne-ar fi aparat copiii. Dar din păcate iniţiativa mea a primit aviz negativ de la Ministrul Justiţiei de atunci , coleg in Psd . De asta am spus şi spun totdeauna , ca îmi doresc oameni cu expertiza in guvern . Acum , va trebui sa reintroduc aceeaşi iniţiativa , însă inconstienta unora , poate sa distrugă vieţi şi familii”, a scris Cătălin Rădulescu, textul fiind redat în forma în care a fost publicat pe pagina de Facebook a deputatului PSD.

În martie 2014, un grup de 27 de parlamentari PSD, printre care Cătălin Rădulescu şi fostul premier Sorin Grindeanu, au propus, printr-o iniţiativă legislativă depusă la Parlament, castrarea chimică a persoanelor care au săvârşit infracţiuni de agresiune sexuală asupra minorilor, notează Mediafax.

Nu este prima iniţiativă de acest fel din Parlament, un proiect similar a fost depus şi respins, în trecut, iniţiatori fiind parlamentari de la PDL.