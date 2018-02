Deputatul PNL Florin Roman, despre relatia cu UDMR: Supărarea lui Kelemen Hunor o să treacă

Deputatul PNL Florin Roman a declarat,marţi, după ce Klemen Hunor a afirmat că relaţia dintre UDMR şi PNL se va strica pe termen mediu şi lung, dacă legea de înfiinţare a Liceului Romano-Catolic va fi atacată la CCR, că liberalii nu au “niciun fel de înţelegere” cu UDMR şi că supărarea „o să treacă”.

„Domnul Kelemen Hunor ar trebui să fie supărat pe cei cu care are înţelegeri. Are înţelegeri politice şi parlamentare cu cei din majoritatea parlamentară, cu PNL nu are niciun fel de înţelegere. Nu există niciun fel de înţelegere. Nu înţeleg de ce este supărat, iar dacă este supărat, o să îi treacă”, a declarat deputatul PNL Florin Roman, solicitat să comenteze declaraţia lui Kelemen Hunor.PNL şi UDMR au avut colaborări în trecut, însă, „niciodată în timpul unui guvern liberal nu au fost dezrădăcinaci copiii români”, a adăugat deputatul PNL. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră greşită atacarea de către PNL la Curtea Constituţională a deciziei de înfiinţare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Târgu Mureş, acesta susţinând că relaţia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu şi lung, transmite corespondentul MEDIAFAX.