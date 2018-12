Deputatul Octavian Petric se retrage din PSD cu părere de rău după 23 de ani

S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică şi în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor şi în care nu mai sunt respectate principiile şi valorile în care cred.

În urmă cu 23 de ani am intrat în PSD din dorinţa de a contribui prin expertiza pe care am acumulat-o în mediul privat la dezvoltarea judeţului Satu Mare, considerând că toţi românii au dreptul la o viaţă mai bună. Am activat iniţial ca simplu membru, am fost apoi 4 mandate consilier judeţean, iar acum sunt la al doilea mandat de deputat. Am contribuit alături de colegii mei la câştigarea mai multor runde de alegeri şi am condus interimar organizaţia judeţeană în perioada alegerilor locale din 2016, când am obţinut cele mai bune rezultate pe care partidul le-a avut în judeţul Satu Mare. Am încercat de fiecare dată să-mi onorez promisiunile făcute şi să fac mai mult decât atât.

Au fost ani frumoşi, în care am cunoscut şi am legat prietenii alături de colegi minunaţi, cu care am fost o echipă la bine şi la greu, şi atunci când am câştigat alegerile, şi atunci când le-am pierdut.

Au fost ani în care guvernările PSD şi liderii pe care i-am avut au marcat în mod pozitiv parcursul european al României şi am fost mândru să fiu parte a unei echipe care privea spre viitor şi construia România pe care ne-o doream toţi.

Din păcate, în aceşti ultimi doi ani de când PSD a câştigat alegerile cu un program de guvernare consistent, la nivel parlamentar şi public ni se impun 4-5 teme care nu au nimic de a face cu ceea ce am susţinut toţi în campania electorală. De 2 ani de zile nu se discută decât despre modificarea legilor justiţiei, a codurilor penale şi de procedură penală, despre amnistie şi graţiere.

„În PSD, relaţia dintre conducere şi membri este inexistentă”

Am încercat de mai multe ori să promovez proiecte legislative pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri care generează locuri de muncă şi susţine economia, dar acestea nu au fost prioritare pentru conducerea partidului.

Sunt mâhnit că în PSD, un partid în care vocea fiecărui social-democrat se putea face auzită, azi relaţia dintre conducere şi membri este inexistentă. Nu mai poate vorbi nimeni şi, dacă cineva îndrăzneşte să aibă o altă opinie, este pus la zidul infamiei!

În campania electorală, tema principală a programului nostru de guvernare a fost ”creşterea nivelului de trai al românilor„. Dar nivelul de trai a crescut doar pentru unii, nu pentru cei mulţi! În schimb, avem o lege a salarizării unitare care a provocat discrepanţe uriaşe în societatea românească, nemulţumindu-i chiar şi pe cei care au beneficii majore de pe urma acesteia!

La nivel judeţean, nu pot să accept şi să văd cum persoane certate legea, care au boicotat la ultimele alegeri partidul punând candidaţi împotriva candidaţilor noştri, revendică funcţii în conducerea partidului, se erijează în negociatori în numele PSD şi numesc persoane în funcţii cheie, cu susţinere de la Bucureşti. Preşedinte PSD, Liviu Dragnea, cunoaşte de mult timp situaţia de la Satu Mare, dar situaţia a rămas aceeaşi. Toxică!

În ansamblu, totul se rezumă la răfuieli, interese personale şi de grup!

Pentru toate aceste motive, mă retrag azi din Partidul Social Democrat, urmând ca de luni să-mi depun adeziunea şi să activez în grupul parlamentar al Pro România şi să contribui alături de colegii mei la relansarea unei stângi autentice, care să reprezinte interesele tuturor românilor şi nu doar ale unui grup restrâns.

Voi susţine în continuare în Parlament legile care apără interesele românilor, aşa cum le-am promovat în campania electorală, şi voi vota iniţiativele PSD care sunt benefice pentru români.

„Rămân în continuare un luptător al principiilor de stânga”

Cel mai mare regret este că, cel puţin pentru o vreme, nu voi mai fi coleg cu o mulţime de oameni competenţi şi dedicaţi, care au reuşit să ridice comunităţile lor chiar şi atunci când li se împotrivea toată lumea. Le mulţumesc colegilor mei din PSD Satu Mare, cu care de-a lungul anilor am fost o echipă fantastică la bine şi la greu. Îi asigur pe primarii şi aleşii PSD, pe şefii de organizaţii, că vom avea în continuare relaţii la fel de bune şi vom colabora pentru a dezvolta comunităţile noastre.

Rămân în continuare un luptător al principiilor de stânga, alături de oamenii care mi-au acordat încrederea şi voi încerca, la fel ca şi până acum, să nu-i dezamăgesc.

Sper să ne reîntâlnim cu toţii, în timp cât mai scurt, sub cupola aceluiaşi partid de stânga! Să lucrăm împreună pentru români şi pentru România!

Până atunci, prefer să fiu numit de unii trădător de partid, decât să fiu un trădător de ţară şi de popor!

Deputat Octavian Petric

Satu Mare, 16 decembrie 2018