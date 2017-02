Deputatul FDGR Ovidiu Ganț a demisionat de la conducerea Grupului parlamentar al minorităților naționale

Deputatul Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Ovidiu Ganț, a demisionat din funcția de vicelider al Grupului parlamentar al minorităților naționale, pe fondul adoptării de către Guvern a modificărilor ce prevăd Codul Penal și Codul de Procedură Penală.



Parlamentarul spune că nu poate „gira” o asemenea acțiune.

„Urmare a adoptării de către guvern ieri seara a ordonanțelor de urgență pe tema justiției am demisionat din funcția de vicelider al Grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru că eu nu pot gira sub nicio formă asemenea acțiuni”, a declarat acesta, într-un comunicat transmis miercuri Agerpres.

De asemenea, acesta afirmă că va vota împotriva oricărui proiect de lege ce nu are aviz favorabil din partea Consiliului Suprem al Magistraturii.

„Menționez totodată că voi vota în Parlament împotriva oricărui proiect de lege sau inițiativă legislativă din domeniul justiției care nu are avizul favorabil din partea CSM”, arată sursa citată.