Deputatul Adrian Cozma sare în ajutorul elevilor cărora nu li se decontează naveta

Deputatul PNL Adrian Cozma este foarte atent la nevoile sătmărenilor şi încearcă să rezolve majoritatea problemelor care i se prezintă. Recent a primit un memoriu din partea Liceelor Teoretice “George Pop de Băseşti” din judeţele Satu Mare şi Maramureş. Acestea îi solicită corectarea unei nedreptăţi făcute printr-un ordin de ministru, şi anume eludarea de la decontarea navetei pentru elevii liceelor particulare, deşi Legea Educaţiei specifică faptul că toţi elevii din învăţământul autorizat şi acreditat pot beneficia de acest drept.

Redăm în continuare interpelarea adresată de deputatul liberal către ministrul Educaţiei.

Stimate domnule ministru,

În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală Satu Mare, primesc săptămânal o serie de memorii şi petiţii cu privire la problemele cu care cetăţenii se confruntă în relaţia cu autorităţile statului român. În măsură în care acestea ar putea găsi o soluţionare adecvată, transmit către ministerele de resort o copie a memoriilor în vederea evaluării şi identificării eventualelor soluţii.

În acest sens, am primit la biroul meu parlamentar un memoriu din partea Liceelor ”George Pop de Băseşti”, unităţi de învăţământ particulare care nu percep taxe elevilor, ci se finanţează exclusiv din subvenţia standard per elev, în care se solicită eliminarea unei discrimări existente între elevii din învăţământul particular acreditat şi autorizat, care nu beneficiază de decontarea transportului şcolar, faţă de elevii din învăţământul de stat.

Având în vedere faptul că Legea fundamentală consacră la art.16 egalitatea în drepturi a cetăţenilor români şi luând în considerare că, la unitatea de învăţământ menţionată, elevii au o condiţie materială modestă, iar decontarea transportului ar sprijini politicile contra abandonului şcolar, vă solicit, domnule ministru să analizaţi această situaţie şi să îmi comunicaţi eventualele soluţii.

Ataşez prezentei o copie a memoriului primit la biroul meu parlamentar.

Solicit formularea răspunsului în scris.

Cu înaltă apreciere,

Adrian-Felician COZMA

Deputat PNL