Deputatul Adrian Cozma: Directorii şcolilor cu predare în limbile minorităţilor trebuie să dovedească cu acte că ştiu limba română

Un proiect de lege iniţiat de mai mulţi parlamentari PNL şi PSD, printre care şi deputatul PNL Adrian Cozma, propun modificarea Legii Educaţiei nr. 1/2011 prin care directorii unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, au obligaţia cunoaşterii limbii române sau al limbii respective pe care să o dovedească cu documente justificative.

Iniţiatorii proiectului de lege motivează că “actuala lege instituie obligaţia cunoaşterii limbilor minorităţilor naţionale, fără să instituie şi obligaţia cunoaşterii limbii române, deşi funcţia managerială implică relaţii instituţionale cu autorităţi ale statului român, atât la nivel local cât şi guvernamental, iar astfel de relaţii necesită o bună cunoaştere a limbii române, precum şi capacitatea de înţelegere, interpretare şi aplicare a legilor”, se arată în expunerea de motive.

Astfel, pentru că “scopul principal al legii trebuie să fie selecţia celor mai competente persoane, din punct de vedere managerial, pentru conducerea unităţilor de învăţământ, se propune eliminarea oricăror imixtiuni politice în selecţia funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar, prin ”eliminarea oricăror consultări, avize sau acorduri din partea formaţiunilor politice cu statut de partid politic, asociaţii sau uniuni”, se arata în proiect.

De precizat, în ROFUIP, potrivit art 20, alin. 5, se precizează că “pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.”

Se propune în proiect ca alin.(1) aI art. 97 să se modifice, cu următorul cuprins<

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorii au obligaţia cunoaşterii limbii române, iar unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii minorităţii naţionale. În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, directorii au obligaţia cunoaşterii limbii române, iar unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii minorităţii naţionale. În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este normată doar funcţia de director, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii române. Acesta are obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

După alineatul 1 al art. 97 se introduce un nou aliniat 1. (1) cu următorul cuprins< În cazul unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, obligaţia cunoaşterii limbii române sau al limbii respective se dovedeşte cu documente justificative, după cum urmează< – specializarea limba română/ maternă înscrise pe diploma de studii, – documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post sau o catedră cu predare în limba română limbile minorităţilor, – certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat.

Deputatul Adrian Cozma a declarat că ideea modificării legii i-a venit în urma unei întâmplări din judeţul Satu Mare. “La concursul de directori a concurat şi o doamnă profesoară, pentru postul de director la Şcoala Acâş. Dânsa a obţinut o notă bună, 8,80, dar avea nevoie de o dovadă că este etnică maghiară, pe care trebuia să o obţină de la UDMR. Nu a obţinut-o, pentru că nu era membră. Deşi am dat telefon la colegii parlamentari UDMR, nu am reuşit să-i înduplec. Aşa că doamna respectivă s-a dus la altă şcoală iar pe post a venit cineva numit cu delegaţie. Nu se poate aşa ceva, să poltizăm în aşa hal conducerea şcolilor! Această lege nu este împotriva cuiva, ci pentru depolitizare. Vor urma dezbateri în Parlament, să vedem ce vor zice românii”, ne-a declarat deputatul Adrian Cozma.