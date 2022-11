Deputatul Adrian Cozma cere sprijin financiar pentru producătorii de lapte

Deputatul PNL Adrian Cozma a transmis o solicitare către Petre Daea, ministrul Agriculturii, la care solicită şi un răspuns în scris.

În ea se precizează că “producţia de lapte la nivel naţional a scăzut în anul 2022, ca urmare a reducerii semnificative a efectivelor de bovine, scădere care, potrivit datelor INS, a fost de 12.315 capete doar în ultimul an.

Urmare a restrângerii ofertei şi a creşterilor importurilor de lapte brut şi a majorării preţurilor la energie şi la furajele utilizate în zootehnie, a avut loc o creştere substanţială a costurilor de producţie per litru de lapte, iar tot mai mulţi fermieri au abandonat acest domeniu de activitate, prin sacrificarea animalelor, unele din rase superioare, productive. În primele zece luni ale anului, mare parte dintre fermieri au fost nevoiţi să vândă laptele chiar şi sub costul mediu de producţie.”

“I-am propus ministrului acordarea unei compensaţii financiare de 1 leu/litru de lapte pentru fermierii români, ca măsură cu caracter temporar, pentru cel puţin un an. Am convingerea că, prin negocieri bune putem susţine din fonduri UE. Fermierii livrează laptele la un preţ mediu de 1,7-2,2 lei, iar la consumatorul final ajunge la valori de 8-10 lei, prin urmare avem nevoie de măsuri active pentru viitorul agriculturii locale, inclusiv împiedicarea unei specule ce pare prezentă pe piaţa laptelui şi a produselor lactate”, spune deputatul sătmărean.