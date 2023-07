Deputatul Adrian Cozma anunţă că PNL a câştigat lupta cu birocraţia prin Legea eliminării dosarului cu şină

Din data de 4 iulie 2023, instituţiile publice nu mai au dreptul să le solicite cetăţenilor obiecte de papetărie sau birotică, să le ceară documente în format tipărit, emise tot de instituţii publice, fotografii, sau fotocopii. În cazul în care este necesară o copie după un document, aceasta se va realiza gratuit, pe loc, iar copia legalizată a fost eliminată.

Sunt câteva dintre aspectele prezentate de către deputatul PNL, Adrian Cozma, la ultima conferinţă de presă, de la sediul partidului, care s-a desfăşurat joi, 6 iulie. Anunţul făcut de către preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare a venit ca urmare a legii promulgate în ianuarie 2023 şi intrată în vigoare la 4 iulie 2023, la iniţiativa parlamentarilor liberali. Practic, dosarul cu şină a fost interzis, iar acest lucru va contribui la debirocratizarea României.

Pentru a afla mai multe detalii despre această lege, sătmărenii pot să acceseze platforma special creată în acest sens, şi anume www.romaniafaradosar.ro. Acolo sunt menţionate şi sancţiunile aplicate instituţiilor care nu vor respecta noua lege. Nu este vorba despre sancţiuni pecuniare, însă pentru abuzul funcţionarilor publici există deja sancţiuni prevăzute de lege.

„Pot să spun că, din 4 iulie, dosarul cu şină a devenit istorie. Pentru că au fost interzise la instituţiile publice solicitarea de copii, solicitarea de copii conforme cu originalul, şi din acest moment nu ne vom mai întâlni cu situaţii când o persoană, după ce a stat la rând o oră şi jumătate, i s-a spus că îi mai trebuie o copie după actul de identitate. Bietul om, după ce a stat o oră şi jumătate la rând, a mers, a făcut copia, şi a venit şi a mai trebuit să stea o dată la rând. Evident că astfel de situaţii le-aţi întâlnit foarte des. Cred că nu vă spun o noutate. Uite că, de acum, nu se va mai întâmpla acest lucru, pentru că această lege vine să rezolve această problemă şi va avea impact atât la nivelul administraţiei centrale, cât şi la nivelul administraţiei locale”, a precizat Adrian Cozma.

Interpelare la ministrul Sănătăţii despre situaţia de la Spitalul Judeţean

Al doilea subiect dezbătut în cadrul conferinţei de joi, 6 iulie, a fost situaţia existentă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare. Deputatul este de părere că închiderea Secţiei de Diabetologie este rezultatul unui management defectuos, şi că, în mod normal, aceste situaţii pot şi trebuie să fie prevenite cu acţiuni iniţiate nu cu doi, ci chiar cu trei ani înainte de posibila producere, prin asigurarea de personal din marile centre universitare din ţară, unde se formează aceşti specialişti.

Nu a dorit să comenteze, din nou, neregulile constatate în ultima perioadă la această unitate spitalicească cu paturi, însă a menţionat faptul că ceea ce se întâmplă acum este rezultatul politicii duse de UDMR la nivel judeţean.

„Problemele nu au apărut de câteva zile. Avem o problemă istorică, din păcate, deja la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare. Şi cred că nu mai există cineva care este dispus să aştepte ca rezolvarea la aceste probleme să vină de la actuala conducere de partid judeţeană a UDMR. Din păcate, conducerea judeţului, conducerea UDMR a judeţului Satu Mare are o mare responsabilitate în ceea ce priveşte problemele care sigur, au explodat. Şi cred că împreună cu universităţile din Cluj, Oradea, Târgu Mureş – de ce nu? – , putem aduce performanţă în actul medical.

Cel mai important element în orice sistem îl reprezintă oamenii. Sigur că avem nevoie de aparatură. Cu dotări, este mult mai simplu. Avem nevoie de spitale, avem nevoie de construcţii, dar cel mai important element îl reprezintă oamenii. Şi aici, noi trebuie să vedem lucrurile foarte clar. Eu am făcut un prim demers pe această temă. Am făcut o interpelare în cursul zilei de ieri, am transmis-o ministrului Sănătăţii, domnului Rafila, şi domnului prim-ministru. Sunt câteva aspecte care trebuie lămurite sigur că şi de la nivel central, şi nu vreau să spun că toată problema este aici, însă managementul are un rol esenţial în orice instituţie.

Managementul de la Consiliul Judeţean este defectuos, din punctul meu de vedere şi noi, sătm[renii, cei care ne punem speranţa în beneficiile şi drepturile pe care le avem, şi anume la un tratament adecvat, nu avem nevoie de constatările şi lamentările conducerii Consiliului Judeţean, ale preşedintelui, în special, care poartă întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare”, a explicat deputatul PNL.



Olimpia suporterilor merită să joace pe Stadionul Didi Prodan

În cele din urmă, s-a abordat şi situaţia echipei Olimpia, susţinută de voluntarii olimpişti, echipă care a făcut, recent, o performanţă extraordinară. Tocmai a promovat în Liga a treia, Divizia C.

Deputatul a mai precizat, adresându-se primarului, că această echipă a sătmărenilor trebuie să îşi joace meciurile pe Stadionul Olimpia, pentru a nu mai fi nevoită să închirieze terenuri de fotbal de la privaţi. Deputatul a spus că această problemă poate fi rezolvată numai dacă este lăsată la o parte orice fel de ambiţie.

„Nu este o surpriză ca o echipă care a fost susţinută mai mult sentimental, decât material, să facă o performanţă, pe care o fac alte echipe, şi aici mă refer la Clubul Sportiv Municipal, cu foarte mulţi bani, cu milioane de lei alocate din bani publici. Am să mă rezum la un aspect care mă deranjează foarte tare şi, pe această cale, îi transmit domnului primar Kereskenyi Gabor să dea curs, şi îi solicit respectuos, să dea curs cererii acestei echipe de a juca pe Stadionul Olimpia Satu Mare. Stadionul Olimpia Satu Mare nu este al meu, nu este al domnului Kereskenyi, nu este al UDMR. Stadionul Olimpia Satu Mare, Stadionul Daniel Prodan este al tuturor sătmărenilor. Iar o parte din sătmăreni au o echipă de fotbal care face performanţă, ne aduce mândrie şi bucurie, alături de alte echipe. Dar nu se poate ca unii să fie mai sătmăreni decât alţii”, a menţionat Adrian Cozma.

Preşedintele PNL Satu Mare a mai propus ca Olimpia suporterilor să reprezinte judeţul prin intermediul constituirii unui ADI, unde să funcţioneze grupe de copii, de diferite categorii, din susţinerea financiară a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Deputatul urmează să lanseze invitaţia către fiecare primărie din judeţ.