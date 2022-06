Deputatul Adrian Cozma anunţă că niciun liceu din Satu Mare nu va fi comasat

Deputatul Adrian Cozma anunţă că a obţinut acordul ministrului Educaţiei pentru ca niciun liceu din Satu Mare să nu fie desfiinţat sau comasat.

“Săptămâna aceasta am primit în mod oficial răspunsul Ministrului Educaţiei, domnul Sorin Cîmpeanu, prin care am fost asigurat că cele patru licee cărora administraţia publică locală din Satu Mare le pusese gând rău, respectiv Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”, Liceul Tehnologic ”Unio-Traian Vuia”, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” şi Liceul Tehnologic ”Elisa Zamfirescu”, nu vor fi nici comasate, nici desfiinţate, ci vor continua să funcţioneze normal, ca până acum.

Vreau să îi asigur pe elevii, pe părinţii şi pe profesorii din Satu Mare că nu voi permite nimănui să îşi bată joc de şcolile noastre şi să le târască în dispute politice. Dimpotrivă, mă voi lupta să aducem în municipiu şi în judeţ cât mai multe investiţii în infrastructura şcolară şi în dotări.

De asemenea, vreau să transmit conducerii administraţiei locale a municipiului Satu Mare, care a încercat să desfiinţeze două licee de tradiţie doar pentru că erau româneşti, să înceteze să mai provoace tensiuni în interiorul comunităţii locale şi să abandoneze orice demers care face rău şcolii şi elevilor. Interesele ascunse ale actualei administraţii din Satu Mare nu mai pot fi mascate la infinit sub umbrela gesturilor provocatoare”, transmite deputatul Adrian Cozma.