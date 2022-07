Deputatul Adrian Cozma a depus o nouă sesizare la Prefectură privind parcarea subterană din faţa Hotelului Dacia

Deputatul Adrian Cozma, preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare, a depus joi, 14 iulie, la Prefectura Satu Mare o nouă sesizare privind proiectul adoptat de către Consiliul Local Satu Mare având ca obiect construirea unei parcări subterane în faţa Hotelului Dacia.

Redăm mai jos declaraţia:

”În completarea sesizării înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră cu nr. 6082/29126 din 24.06.2022, analizând proiectele de HCL cu nr. 1 şi nr. 3, aprobate în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din 12.07.2022, am constatat persistenţa mai multor încălcări ale legislaţiei în materie în conţinutul HCL nr. 141/2022 şi nr. 183/2022, precum şi răspunsul superficial la cele mai multe dintre solicitările formulate de Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare prin adresa cu nr. 36462 din 29.06.2022.

În acest context, vă solicit să aveţi în vedere, în cadrul procedurii în contencios administrativ iniţiate, următoarele elemente:

1. Art. 885 alin. 1 din Codul Civil, prevede: Sub rezerva unor dispoziţii legale contracre, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. Articolul menţionat se coroborează cu prevederile art. 551 şi art. 866 din acelaşi act normativ, care învederează faptul că dreptul de concesiune este un drept real. Pe cale de consecinţă, în condiţiile inexistenţei unor prevederi contrare, dreptul de concesiune (indiferent de felul ei, în condiţiile în care legea nu distinge) se dobândeşte numai prin înscrierea în cartea funciară, aspect care contrazice în mod evident şi invalidează argumentaţia primăriei, care susţine că nu se impune înscrierea concesiunii în cartea funciară întrucât situaţia juridică a terenului înscris în CF nr. 171932 rămâne neschimbată.

În situaţia neînscrierii în cartea funciară a dreptului de concesiune, ne întrebăm cum va reuşi potenţialul concesionar să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale prevăzute la capitolul 11.2.2 Documentaţii, 11.2.4 Proiectarea, 11.2.7 Operarea etc.

Totodată, ţin să evidenţiez faptul că, pentru a crea aparenţa existenţei unor criterii precise de delimitare a suprafeţei care urmează să fie concesionată, primăria a introdus art. 4 în noua formă a HCL nr. 183, prin care pretinde că suprafaţa de teren care ar urma să fie pusă la dispoziţia concesionarului este identificată în baza planului de situaţie întocmit de PFA Văscan Adrian Viorel. Atrage atenţia faptul că Primăria Satu Mare a intrat în relaţii contractuale cu PFA deţinută de un angajat al său, aspecte care intră cel puţin sub incidenţa art. 79 şi 96 din Legea 161/2003, în cazul respectivului funcţionar. De asemenea, prezintă interes identitatea persoanei care a realizat achiziţia respectivului serviciu, precum şi participarea sau nu a funcţionarului public Văscan Adrian Viorel la întocmirea documentaţiei concesiunii, în vederea evaluării existenţei unor fapte de natură penală. Nu în ultimul rând, în legătură cu valoarea juridică a respectivului document, relev faptul că acesta este neînregistrat şi datat cu aproximaţie.

• În completarea aspectelor de nelegalitate relevate foarte corect la paginile 7-8 din adresa dvs cu nr. 36462 din 29.06.2022, menţionez prevederile art. 2 alin 1 din HG nr. 867/2016, potrivit căruia: Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna o comisie de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea fiecărui contract de concesiune. La alin. 3 al aceluiaşi articol sunt prevăzute principalele responsabilităţi ale comisiei amintite, printre care aceea de fundamentare a deciziei de concesionare, cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea 100/2016, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, respectiv coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii. Potrivit actului normativ menţionat, toate documentele menţionate trebuiau să fie întocmite în momentul aprobării de către Consiliul Local a realizării investiţiei.

Potrivit art. 9 alin 2 din HG 867/2016, Strategia de contractare este un document complex prin intermediul căruia se documentează deciziile din etapa de planificare, fundamentare şi pregătire a procedurii de atribuire a contractului de concesiune în legătură cu principalele elemente ale investiţiei. Doar parcurgerea riguroasă a acestui proiect este de natură a indica necesitatea realizării investiţiei, valoarea acesteia, justificarea alegerii procedurii, durata contractului etc. Alin. 3 al aceluiaşi articol relevă că strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui contract de concesiune iniţiate de autoritatea contractantă.

Reiterez faptul că documentaţia iniţială a HCL nr. 183 nu a fost însoţită nici de studiul de fundamentare prevăzut de normele în materie, documentul întocmit de societatea 9.Opţiune SRL fiind doar un studiu economic şi financiar, partea a studiului de fundamentare, potrivit cadrului legal cunoscut.

Varianta reaprobată a HCL nr. 183/2022 este însoţită de acelaşi document, redenumit, şi căruia i-au fost adăugate 2 pagini pentru a crea aparenţa respectării obligaţilor legale. În mod evident capitolele adăugate sunt irelevante din perspectiva fundamentării investiţiei, iar comisia care trebuia să supervizeze realizarea acestuia (potrivit art. 17 alin. 1 din HG 867/2016) nici măcar nu a fost numită.

În concluzie, apreciez că modificările aduse HCL cu nr. 141 şi 183 prin cele două proiecte adoptate în cadul şedinţei extraordinare de Consiliu Local din data de 12.07.2022 nu au condus la rezolvarea principalelor probleme de legalitate, dimpotrivă, au evidenţiat modul discreţionar de luare a deciziilor, desconsiderarea obligaţiilor legale care revin conducătorului instituţiei şi aparatului de specialitate, precum şi faptul că decizia de concesionare nu este rezultatul unui proces onest, planificat şi responsabil, venit să servească interesului comunităţii, aşa cum este prevăzut de cadrul normativ.

În consecinţă, apreciind că viciile procedurale din procesul de adoptare a celor două hotărâri nu mai pot fi îndreptate, vă solicit continuarea procedurii în contencios administrativ iniţiate, în vederea anulării acestora”.