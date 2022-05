Deputatul Adrian Cozma a adoptat un cal “pensionat” al Jandarmeriei

Deputatul Adrian Cozma, preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL, e cunoscut şi ca un mare iubitor de cai. La “Ferma lui Andrei” din Ardud Vii are mai multe exemplare cu care se poate mândri. Astfel că nu a rămas insensibil la anunţul Jandarmeriei Române, care a postat pe Facebook că ar dori să-l dea spre adopţie pe “Şarlatan”, un exemplar din rasa Cal de Sport Românesc, născut în 2005.

Tranzacţia a avut loc marţi, 17 mai. La Satu Mare, armăsarul “Şarlatan” va fi primit cu mult respect având deja pregătit grajdul personal şi un manej construit după ultimele standarde în domeniu.

“Şarlatan” a participat la competiţii şi a defilat pe sub Arcul de Triumf

Jandarmeria Română a anunţat că “Şarlatan” a participat la competiţii şi a defilat pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Naţională. Redăm postarea de pe Facebook.

„A crescut alături de noi şi a fost antrenat pentru misiuni dintre cele mai dificile. De-a lungul acestor ani, a participat alături de colegii noştri nu doar la numeroase misiuni de ordine publică, dar şi la competiţii naţionale de obstacole organizate de Federaţia Ecvestră Română, la unele dintre ele reuşind să se claseze chiar pe podium. Ani la rând a făcut parte din Detaşamentul de Cavalerie care a defilat pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Naţională a României.

Acum prietenul nostru necuvântător are nevoie de noi prieteni. Deşi nu şi-a pierdut supleţea şi nici cadenţa, vârsta nu îi mai permite să participe la misiunile de ordine publică. Încercăm să îi găsim o nouă casă, pe cineva care să îl adopte şi să îi ofere protecţie şi prietenie.

Am uitat să vă spunem un detaliu important: răspunde la numele de Şarlatan. Aţi zâmbit, nu-i aşa? Ştie să profite de neatenţia stăpânului şi să fure din buzunar morcovii pregătiţi tot pentru el. Dar un lucru e sigur: nu a înşelat niciodată afecţiunea şi încrederea pe care am reuşit să ni le dăruim reciproc în cei 18 ani de prietenie”, a scris Jandarmeria.

Iată ce a anunţat şi deputatul Adrian Cozma:

“Şarlatan vine la Satu Mare!

După mai bine de 17 ani de activitate pentru Jandarmeria Română, acest cal frumos, pe nume Şarlatan, va avea parte de grijă în ferma noastră de la Ardud Vii. Cum siguranţă foarte mulţi copii se vor bucura şi va fi unul dintre punctele de atracţie pe care vizitatorii îl vor putea aprecia.

Mă bucur că am reuşit acest transfer, această adopţie, pentru că şi un cal, la fel ca şi un om la bătrâneţe, are nevoie să fie îngrijit de persoane care înţeleg şi care pun pasiune în astfel de activităţi.

Mulţumesc tuturor celor implicaţi, iar lui Şarlatan îi dorim drum bun spre noua casă!”