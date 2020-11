Deputat USR: Liberalii sunt “mai opaci” şi vor să guverneze singuri

Deputatul USR, Stelian Ion apreciază că mesajul preşedintelui Klaus Iohannis prin care a încurajat liberalii şi USR să se apropie pentru a guverna împreună a fost „mai degrabă” adresat liberalilor, care sunt „mai opaci” şi vor să guverneze singuri.

„Cred că o astfel de apreciere vizează în primul rând PNL, pentru că ei sunt cei mai opaci în dialog, vor să guverneze singuri. Liderul PNL s-a şi exprimat de nenumărate ori că ar face mai degrabă altfel de alianţe. În privinţa noastră, viitoarea guvernare nu este în mâna unei persoane, nu este în mâna unui partid, este în mâna oamenilor. Vom vedea dacă vom avea un Guvern în jurul USR PLUS, aşa cum ne dorim noi şi cum sperăm că vom primi votul de la alegători, sau în jurul altui partid”, a declarat Stelian Ion. Potrivit acestuia discuţiile care se vor purta pentru o viitoare coaliţie de guvernare vor fi legate de programul de guvernare, de obiective prioritare precum depolitizarea instituţiilor statului şi a numirii procurorilor de rang înalt, eliminarea pensiilor speciale. „Mesajul preşedintelui cred că a fost îndreptat mai degrabă spre PNL decât spre noi.

Noi am fost întotdeauna deschişi şi s-a văzut şi în urma alegerilor locale. Acolo unde am putut face câteva colaborări în ideea de a scăpa în sfârşit de PSD, am făcut. (…) Mesajul a fost bine-venit, noi l-am perceput ca atare şi, bineînţeles, că suntem pregătiţi pentru guvernare şi vom duce mai departe toate aceste proiecte pe care ni le-am asumat”, a afirmat deputatul USR.