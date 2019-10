Deputat PSD care va vota guvernul Orban

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat că toţi parlamentarii care vor vota luni, noul Guvern, vor trebui să răspundă în faţa românilor, în condiţiile în care, în opinia sa, este vorba de un program de guvernare de austeritate.

„Eu cred că toţi cei care vor vota acest program al austerităţii pentru România vor trebui să răspundă în faţa românilor. (…) Am citit programul de guvernare al celor care vor să vină la conducerea acestei ţări. Nu am regăsit creşterea punctului de pensie, nu am regăsit măsurile economice prin care să ne convingem copiii să se întoarcă în ţară alături de familie”, a precizat Viorica Dăncilă.

Cu toate acestea, deputatul PSD Cristina Burciu anunţă că a decis să susţină învestirea Guvernului Orban. „Am decis să susţin învestirea în funcţie a Guvernului propus de Ludovic Orban, pentru că România nu îşi poate permite să intre într-o criză guvernamentală. Un astfel de caz ar însemna ca situaţia fiecărui român să fie afectată de instabilitatea generată de neînvestirea unui nou Guvern”, a scris deputatul pe Facebook.

Ea spune că îşi doreşte ca România să intre într-o zonă de stabilitate. „Vreau ca România să intre într-o zonă de stabilitate, vreau să nu fie pusă în pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesară rectificarea bugetară, vreau ca ratele bancare ale românilor să se menţină la un nivel rezonabil”, a mai scris ea.