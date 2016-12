Deplasare grea pentru baschetbaliste

CSBT Alexandria – CSM Satu Mare, de la ora 19.00

Liga Națională de baschet feminin mai are două etape în anul 2016. Vineri sunt programate meciurile rundei a 13-a, iar CSM Satu Mare va evolua în deplasare la CSBT Alexandria. Jucăm cu penultima clasată, dar sezonul 2016-2017 ne-a demonstrat că are echipe echilibrate valoric. Întâlnim echipa pe care am bătut-o în tur cu 92-84 însă abia după 5 minute suplimentare în care fetele lui Jose Araujo au fost mai concentrate, mai proaspete.



CSM Satu Mare a pornit la drum joi dimineața în efectiv aproape complet. Baltic este în continuare indisponibilă, pentru cel puțin două săptămâni. Dar au revenit Whittington și Adina Pop. Legat de Alexandra Uiuiu, revenirea sa pe parchet este programată undeva la mijlocul lunii ianuarie. Deocamdată se recuperează și face antrenamente la Sibiu.

La capitolul confruntări directe scorul CSBT Alexandra – CSM Satu Mare este 15-12.

Meciul este programat să înceapă de la ora 19.00. Arbitrii: Sefer Bedir (Corabia), Lavinia Gheorghe (București), Bogdan Badea (București). Comisar: Petre Brănișteanu (București).

Meciurile etapei a 13-a se joacă vineri după cum urmează:

• Olimpia Brașov – “U” Cluj-Napoca (17.00)

• CSM Târgoviște – Phoenix Galați (18.00)

• Poli Iași – ICIM Arad (18.00)

• Sepsi – Sirius Tg. Mureș (19.00)

• CSBT Alexandria – CSM Satu Mare (19.00)

CLASAMENT

1.Sepsi Sf. Gheorghe 11/ 1 23

2.Universitatea Cluj-Napoca 9/ 3 21

3.Olimpia CSU Brasov 9/ 3 21

4.CSM Targoviste 8/ 3 19

5.Phoenix Galati 7/ 5 19

6.CSM Satu Mare 5/ 7 17

7.ICIM Arad 4/ 8 16

8.Sirius Tg. Mureș 3/ 9 15

9.CSBT Alexandria 2/ 9 13

10.Politehnica National Iasi 1/11 13