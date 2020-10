Denis Ignătescu, primul sătmărean medaliat la Mondialul de culturism

În zilele de 23 şi 24 octombrie, la Cluj-Napoca s-a defăşurat ediţia 2020 a Campionatului Mondial de Culturism şi Fitness la juniori (16-20 de ani). Din cadrul lotului României a făcut parte şi sătmăreanul Denis Ignătescu, de la CS Voinţa Satu Mare. Elevul lui Nelu Bârsan a devenit primul sătmărean medaliat în cadrul unui campionat mondial de culturism.

În total, la evenimentul sportiv din judeţul Cluj au ajuns peste 200 de fete şi băieţi din diferite colţuri ale lumii. La culturism juniori totul s-a desfăşurat în regim open. Denis Ignătescu a fost cel mai uşor la această categorie, având 72,3 de kilograme. Alţi sportivi se îndreptau chiar spre 90 de kilograme. În cadrul concursului, sătmăreanul a avut runda poziţiilor obligatorii, posedown şi programul liber ales. După toate acestea, Denis a cucerit medalia de bronz mondială.

“Nu eram aici fără voi! Primul Campionat Mondial încheiat cu o medalie de bronz (în condiţiile în care sportivi de pe primele două locuri au fost mult mai grei ca mine) nu este o scuză! Am fost cea mai bună variantă a mea şi asta contează! Le mulţumesc antrenorilor de lot pentru încrederea acordată, sprijin şi îndrumare, colegilor de lot, familiei (vă iubesc pe toţi) lui Lucian Borza pentru îndrumare şi susţinere, lui Cozma Vlad pentru ziua de ieri, lui Ioan Bârsan şi echipei Voinţa Satu Mare, domnului Ternar Simion pentru sprijinul acordat de el în această pregătire şi de cele mai bune facilităţi ale complexului One More şi tuturor colegilor mei de la acest complex sportiv pentru spiritul lor de colegialitate şi susţinerea acordată în această pregătire! Dacă am uitat pe cineva vă rog să mă scuzaţi! Mă gândesc la toţi… cei care mi-au oferit de la o proteină, la un pre workout până la o vorbă bună. Fără voi nu eram ce sunt azi şi nici aici! Degeaba ai lumea la picioare dacă nu ai oameni care să te iubească şi să stea aproape de tine în momentele grele!”, declară Denis Ignătescu.

Amintim că la finalul lunii august, sătmăreanul a devenit vicecampion naţional la juniori +70 de kilograme. A fost şi “biletul” său spre Mondialul desfăşurat zilele trecute. Denis Ignătescu ne-a povestit ieri la emisiunea Panoramic Sportiv realizările sale din anul 2020 şi nu numai.

Înregistrarea emisiunii o găsiţi AICI.

