Denis Ignătescu: Am primit avântul necesarde motivaţie pe viitor

Sătmăreanul de la CS Voinţa a ocupat locul 4 la Balcaniada de culturism din Grecia

Scriam în luna martie despre Denis Ignătescu (foto – centru) cum că este primul sătmărean luat într-un lot naţional de culturism. Sportivul de la CS Voinţa Satu Mare cucerea atunci medalia de aur la Campionatul Naţional dedicat juniorilor mici (U19), la +70 kilograme. Tot atunci notam că sătmăreanul va participa la Campionatul Balcanic din Grecia. Au urmat luni intense de pregătire, iar Denis Ignătescu a făcut parte din lotul României la campionatul desfăşurat în 18 şi 19 mai în Grecia.



El a revenit marţi la Satu Mare fiind felicitat de antrenorul Nelu Bârsan (foto – stânga) şi de preşedintele Ioan Ghere (foto – dreapta) de la CS Voinţa Satu Mare. Denis Ignătescu s-a întors cu un loc 4, un rezultat excelent. Asta şi pentru că, deşi are 19 ani, el a intrat în concurs la categoria juniorilor mari (U23). Şi deşi pe cântar avea 73 kg el a intrat în concurs la +75. O categorie care a strâns 15 sportivi din diferite ţări precum Croaţia, Serbia, Turcia şi nu numai.

Denis Ignătescu s-a comportat onorabil pe scena concursului, în proba de comparaţie, dar şi în programul liber ales. După prestaţia avută, sătmăreanul a primit numai cuvinte de laudă din partea unor oameni importanţi angrenaţi în acest sport şi nu numai.

“O experienţă din care am avut doar de învăţat, am cunoscut oameni noi şi pot spune că am primit avântul necesar de motivaţie pe viitor! Azi locul 4, mulţumit şi totodată fericit, deoarece am reuşit să mă îmbogăţesc din toate punctele de vedere. Le multumesc celor care m-au susţinut şi au făcut posibilă participarea la acest concurs!”, a declarat Denis Ignătescu.

Altfel, mai trebuie precizat că România a ocupat locul 1 pe naţiuni după rezultatele înregistrate. A strâns 395 puncte, iar pe locul 2 s-a situat echipa Greciei cu 289 puncte.

Următoarele concursuri pentru Denis Ignătescu, dar şi pentru clubul CS Voinţa Satu Mare, sunt programate în toamnă.