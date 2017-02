Demisii din PSD după adoptarea OUG privind codurile penale

Aurelia Cristea, fost ministru delegat pentru dialog social si relaţia cu societatea civilă în Guvernul Ponta, a demisionat din PSD, aceasta precizând că nu poate acorda girul unui „grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi , din păcate, al ţării”.

„În cursul zilei de astăzi am depus demisia mea din rândurile Partidului Social Democrat. O decizie luată în zorii unei zile care a urmat unei seri şi nopţi negre pentru România şi pentru noi toţi. M-am alăturat echipei PSD în urma cu peste 20 de ani, cu speranţe, idealuri şi dorinţa de a clădi un viitor mai bun pentru ţara în care m-am născut, trăiesc şi în care mi-am crescut copiii. (…) Există, însă, un moment clar în care este necesară delimitarea- acela în care principii, valori şi credinţe care stau la fundaţia construcţiei unui popor sunt sacrificate pentru interese personale meschine. În toată activitatea mea de om politic şi parlamentar, am acţionat conform câtorva principii personale de neclintit- acelea ale respectului pentru lege şi cetăţean, ale dialogului, verticalităţii, congruenţei între vorbe şi fapte, al integrităţii. Am simţit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii şi abordarea unora dintre oamenii politici, dar am rămas fidelă lor indiferent de consecinţe. Într-un astfel de moment, cred că avem fiecare datoria morală să nu rămânem indiferenţi. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi , din păcate, al ţării. Sunt convinsă că există un număr suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghidează după aceleaşi principii sănătoase. Sunt convinsă că exact ei vor sta la baza reformării necesare şi reconstrucţiei de credibilitate pe care o consider vitală în acest moment”, a scris Aurelia Cristea pe pagina sa de Facebook.

Aurelia Cristea a fost membru PSD din septembrie 1996, fiind parlamentar PSD în legislatura 2012-2016. În intervalul martie-decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru dialog social si relaţia cu societatea civilă, relatează Mediafax.

Demisie și în PSD Reşiţa

Consilierul local al municipiului Reşiţa, Valentin Lupşa, secretar al organizaţiei municipale PSD Reşiţa, a demisionat din partid spunând că îi pare sincer rău că a pus umărul la ”construcţia unui sistem bolnav” de către ”marea turmă de slugi şi elefanţi care formează majoritatea PSD”.

”Am intrat în politică pentru că vreau să fac ceva pentru ţara mea. La fel ca-n fotbal, nu poţi da goluri de pe margine. Am intrat în PSD pentru că sunt apropiat valorilor de stânga, valori care din păcate sunt rezumate scurt la sintagma ‘protecţie socială’. Am hotărât să ies din PSD, din acelaşi motiv pentru care am intrat în politică: vreau să fac ceva pentru ţară mea. Nu ştiu dacă îmi dau demisia târziu sau devreme. Târziu pentru că trebuia să prevăd de mult că se va ajunge la astfel de situaţii, sau devreme pentru că încă sunt tânăr şi mai pot ajută la aducerea României într-o zona de normalitate a anului 2016”, a transmis Valentin Lupşa, potrivit corespondentului MEDIAFAX.

El afirmă că îi pare sincer rău că a pus umărul la ”construcţia unui sistem bolnav”.

”Pentru că da, un sistem în care Guvernul dă o lege în favoarea unui singur om, este un sistem bolnav. Eu sunt consilier juridic, şi nu-mi pot permite să trec cu vederea astfel de derapaje. Am simţit că aseară aş fi vrut să fiu şi eu în stradă, să strig împotriva nedreptăţii, însă probabil aş fi fost tras pe roată. Şi poate că pe bună dreptate. Am întâlnit în PSD câţiva oameni de înalta calitate, care cu siguranţă îmi vor rămâne prieteni, dincolo de opinia politică. Şi nu de ei mă despart, ci de marea turmă de slugi şi elefanţi care formează majoritatea PSD. Sper că vocea oamenilor din stradă să se facă auzită, iar Guvernul să demonstreze că este acolo pentru noi, pentru români”, a adăugat el.