Demisie în semn de protest faţă de numirea lui Valentin Popa la Ministerul Educaţiei

Rectorul Universităţii din Bucureşti şi fost ministru al Educaţiei, Mircea Dumitru, a anunţat că demisionează din toate funcţiile pe care le ocupă în cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaraţiilor făcute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament.

„Vă rog să luaţi notă de demisia mea din toate funcţiile pe care le ocup în cadrul CNATDCU: membru în Consiliul General, Preşedinte al Comisiei de Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie. Prezenţa mea în acest Consiliu ar fi total irelevantă şi ar induce unui observator imparţial de bună credinţă falsa impresie a unui acord de fond între viziunea dumneavoastră şi a mea cu privire la standardele eticii academice, în timp ce mie îmi este evident, urmărind declaraţiile publice de astăzi ale domniei voastre, că aş fi pus în situaţia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile”, transmite Mircea Dumitru într-o scrisoare deschisă adresată noului ministrul al Educaţiei, Valentin Popa.

„Atâta timp cât poziţia de ministru a fost girată de un obedient membru de partid, executant servil al poruncilor venite ”de la centru”, deşi nu m-am simţit în ordine cu mine însumi, am considerat că nu există – încă – o puternică incompatibilitate între, pe de o parte, faptul ca demnitarul cu cea mai înaltă funcţie în sistemul de educaţie era un agramat lamentabil şi un incult irecuperabil şi, pe de altă parte, lucrarea mea în slujba acreditării academice în domeniul meu de expertiză, filosofia. Am considerat că e o datorie pe care o am faţă de comunitatea mea profesională”, mai spune acesta.

Fostul ministru nu a trecut cu vederea greşelile gramaticale facute de Valentin Popa, notează Mediafax.

„Atunci când demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret îi revine unui universitar care este şi rector, iar acesta suferă dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii române şi ar trebui, mai degrabă, să „pună mâna” pe o carte elementară de sintaxă şi de semantică a frazei, decât să gestioneze o reponsabilitate uriaşă pentru copiii şi viitorul acestei ţări, … ei bine! în astfel de circumstanţe, prezenţa mea în continuare în consilii ale ministerului ar dăuna mult propriei mele sănătăţi sufleteşti”, mai scris rectorul Universităţii Bucureşti.

Anunţul a venit după ce, luni, Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a declarat că se discută prea mult despre plagiate, fiind umbrite astfel valorile învăţământului românesc, în condiţiile în care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.

„Am avut întotdeauna absolvenţi extraordinari care au plecat în străinătate. Este păcat cu umbrim valorile învăţământului prin scoaterea în evidenţă a unor elemente nu atât de importante, precum cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult despre de 0,1% din tezele de doctorat care ar fi plagiate”, a declarat Valentin Popa, după audierea din comisia parlamentară, unde a primit aviz pozitiv pentru funcţia de ministru al Educaţiei.

Popa spune că nici legea nu este foarte clară în acest domeniul.

„Nici legea după care ar trebui sa îi condamnăm nu este chiar perfectă, nu prevede legea că trebuie ghilimele la un text pe care îl preluăm, sau citarea imediată după el, deşi azi cercetătorii noştri aşa fac. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac în acest mod, citarea era la final, dar nu să o faci imediat lăngă text”, a mai spus ministrul propus al Educaţiei.

De asemenea, acesta a făcut greşeli gramaticale şi la Parlament, precizând că el, la universitate, nu poate amenaja nicio sală în mai puţin de un an „datorită” procedurilor foarte greoaie. Valentin Popa a explicat, ulterior, că atunci „când ai emoţii şi când vorbeşti cu pasiune, se întâmplă”.

Întrebat ce mesaj are pentru elevi, ministrul propus la Educaţie a spus că le doreşte să vorbească cât mai bine limba română. Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a apărut şi într-o înregistrare făcând mai multe greşeli gramaticale şi spunând, printre altele, ”pamblică”. Luni, în cadrul audierilor din Parlament, el a explicat că este vorba de un regionalism din Moldova.