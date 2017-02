Delia Pintea, maseuza de la CSM, are nevoie de ajutorul sătmărenilor

În vârstă de 38 de ani, Delia Pintea este maseuza de la CSM Satu Mare. Acolo se ocupă de secțiile de baschet, handbal, volei, scrimă.



Zilele trecute am aflat că Delia are o problemă, se confruntă cu o boală care tace și acționează încet. Are o problemă hormonală care o face să se îngrașe cu fiecare pahar de apă pe care îl bea. În prezent are peste 160 kg și după multe vizite la doctor, regimuri stricte, doctorii au ajuns la concluzia că singura ei salvare este o operație de micșorare a stomacului. Delia a acceptat cu greu să i se ofere ajutor pentru o strângere de fonduri. Își dorește să încheie creditul pe care îl are acum la bancă pentru a scoate altul necesar operației, dar îi e frică de faptul că în următorii trei ani cât mai are rate se va îngrășa atât de tare încât va avea probleme cu inima și nu va mai putea fi operată.

Delia are nevoie de 3.000 de euro pentru operație. Sportivii de la CSM Satu Mare au strâns şi ei o sumă de bani pentru Delia, iar pentru a completa suma, conducerea clubului îi invită pe spectatori să facă donaţii la următoarele partide de la Satu Mare la handbal şi baschet. La intrarea oficială spre tribună, spectatorii vor avea la dispoziţie o urnă în care vor putea face donaţii. Orice sumă, cât de mică poate s-o ajute pe inimoasa Delia să-şi recapete sănătatea. Primul meci va fi sâmbătă de la ora 17, când la sala LPS se va juca partida de handbal masculin dintre CSM şi Odorhei.

Se pot face donații și în contul: RO49BTRLRONCRT0268257901.